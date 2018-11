Cyber Monday en El Corte Inglés: 10 gangas para comprar hoy

Muchos todavía tenemos la resaca del 'Black Friday', y es que nuevamente la cita se ha convertido en todo un éxito, ocasionando un aluvión de ventas en la mayoría de establecimientos. Sin embargo, si no te dio tiempo a comprar lo suficiente o apenas pudiste aprovechar los descuentos del 'Black Friday', tranquilo, tienes una nueva oportunidad de conseguir algunos artículos a precio de ganga, pero, ojo, esta vez no te despistes, ya que a diferencia del 'viernes negro', esta suele durar únicamente 24 horas.

La promoción de la que te hablo es el 'Cyber Monday', la cual se suele celebrar anualmente justo después del fin de semana del 'Black Friday'. La diferencia con el mismo no es únicamente el hecho de que las rebajas estén disponibles durante 24 horas, sino que además suele ser exclusiva de las tiendas online, por lo que no esperes acudir a una tienda física y beneficiarte de los descuentos de 'Cyber Monday', puesto que no suele ser lo habitual.

Dicho esto, en El Corte Inglés han querido sumarse una vez más a la cita y ya cuentan con estas rebajas que seguro que te parecen muy interesantes, los cuales, como te he dicho anteriormente, podrás aprovechar únicamente durante las próximas 12 horas. ¡Tienes hasta las 23:59 para beneficiarte de auténticas gangas!

Entre los descuentos de 'Cyber Monday' de El Corte Inglés para esta jornada destacan:

1 Moda para todas y todos

Entre los chollos de El Corte Inglés por Cyber Monday encontramos un upón de descuento en moda que te permitirá comprar toda la ropa con una enorme rebaja gracias a esta oferta disponible para sus compradores.

2 Reloj con GPS

Este Cyber Monday puedes hacerte también con un Reloj GPS con pulsómetro Forerunner 235 de la marca Garmin con un descuento del 33%. Seleccionando esta oferta, comprarás por sólo 199 euros un producto que originalmente valía 299. 100 euros de ahorro.

3 Bicicleta de montaña

Gracias a El Corte Inglés, los amantes del deporte tienen esta bicicleta de montaña Big Nine 80 SE 29'' de la marca Merida cuenta con un 17% de descuento. Así, utilizando esta rebaja puedes conseguir el producto por 699 euros en vez de los 849 que costaba originalmente.

4 Dron

Este dron también está rebajado gracias al Cyber Monday. Puedes comprarlo únicamente por 39,99 euros en vez de los 46 euros que cuesta originalmente. Así, utilizando este descuento, puedes beneficiarte del 13% de descuento.

5 Un juego de cuchillos

Este juego de cuchillos Santoku Riviera de Arcos tienen un 30% de descuento. Con esta oferta, pasan de 39.95 a 27,96 euros.

Y seguimos:

6. Consola Xbox One con el juego Fortnite con un 33% de descuento

7. Portátil HP de última generación por un 24% menos.

8. Frigorífico combi Liebherr por 600 euros

9. lavadora de carga frontal Siemens por 399 euros.

10. En lo que respecta a moda, hasta el 30% en ropa, calzado y complementos, así como también hasta 40% de descuento en moda de diseñador. Completan las ofertas del conocido gran almacén un 3x2 en juguetes Lego, un 50% de descuento en cine y un 30% en decoración. ¿Necesitas algo más?