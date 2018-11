¿Cuánto dura el 'Black Friday' de MediaMarkt y qué descuentos hay?

La conocida cadena de establecimientos es una de las que más apuesta en nuestro país por este periodo de precios especiales FRAN JUSTICIA Martes, 6 noviembre 2018, 08:49

Noviembre se ha convertido desde hace años en uno de los meses favoritos para muchas personas. ¿Todavía no sabes por qué? Básicamente, durante el presente mes se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, un de las mayores citas del ahorro del año, ya que muchas marcas y establecimientos ofrecen descuentos y rebajas en una amplia selección de artículos.

Es por esta razón que muchos deciden adelantar las compras propias del periodo navideño al mes de noviembre, motivando así una de las mayores campañas de ventas de todo el año. Y tú, ¿ya has decidido qué vas a regalar a tus seres queridos? Si todavía no lo has pensado, no te preocupes, ya que tienes un par de semanas por delante hasta que se celebre el 'Black Friday' el próximo viernes 23 de noviembre.

Durante este evento puedes conseguir todo tipo de artículos a precio de ganga y no sólo de segunda mano o reacondicionados, ya que puedes conseguir productos totalmente nuevos con jugosos descuentos, desde moda y calzado hasta lujosos ordenadores y accesorios informáticos. ¡Hay artículos para todos!

A pesar de que el 'Black Friday' afecta a todos los sectores del comercio, año tras año son los ordenadores y las videoconsolas las que se posicionan primeras en el ranking de más vendidos. De ahí que Media Markt, una de las cadenas de establecimientos especializada en este tipo de productos, haya decidido participar una vez más en el 'Black Friday'.

De momento no conocemos con exactitud cuáles serán los descuentos de Media Markt en Black Friday, pero el año pasado los consumidores pudieron disfrutar de rebajas de hasta el 50% en gran variedad de artículos, por lo que se espera que este año se iguale o se supere la oferta.

No obstante, no tienes de qué preocuparte si el viernes no puedes acudir a tu centro Media Markt más cercano o colocarte delante del ordenador para llenar tu carrito de la compra. ¿La razón? Media Markt es una de las empresas que más fuerte han apostado por el Black Friday desde su implantación en nuestro país, por lo que sus ofertas no se limitan al viernes en exclusiva, sino que duran todo el fin de semana. Genial, ¿verdad?