El Corte Inglés se adelanta al Black Friday: financiación 0,0 para tus compras

Los clientes podrán aunar todas sus compras en una y pagarla en cómodos plazos de hasta 12 meses sin intereses FRAN JUSTICIA Jueves, 15 noviembre 2018, 12:26

Con las fiedstas al caer y la semana que viene el 'Black Friday', no extraña que a estas alturas ya no hagas otra cosa que pensar en los regalos para tus seres queridos. Menos aún si tenemos en cuenta que gracias a esta cita del ahorro podrás reducir, y mucho, el presupuesto empleado en la compra de los mismos.

No obstante, no tienes porqué esperar hasta el próximo viernes 23 de noviembre para adelantar tus compras navideñas, y es que El Corte Inglés ha anunciado esta mañana un auténtico 'chollazo' para que compres durante los días 15, 16 y 17 de noviembre: la 'financiación 0,0'. ¿Qué quiere decir esta 'financiación 0,0'? Básicamente que durante estos tres días podrás aunar todas tus compras en un único pago que podrás realizar en cómodos plazos de entre 9 y 12 meses y, lo mejor, sin intereses ni gastos adicionales. ¡No, no estamos locos!

Se trata de la primera vez que el gran almacén, a través de su financiera, lanza una promoción así, que tiene como únicos requisitos gastar un mínimo de 200 euros durante estos tres días que te he comentado anteriormente y poseer la tarjeta de El Corte Inglés, ya que se trata de una oferta exclusiva para este tipo de clientes.

No obstante, si no tienes esta tarjeta no tienes de qué preocuparte, ya que puedes solicitarla fácilmente en el Servicio de Atención al Cliente de cualquiera de los centros de El Corte Inglés y sin ningún coste, así que no tienes excusa para no beneficiarte de esta gran oferta 'Pre Black Friday'.

Portátiles, televisores, moda, juguetes, ropa deportiva, accesorios, muebles para el hogar... La lista de productos del conocido gran almacén es muy amplia, por lo que no dudes en aprovechar este 'chollazo' mientras llegan los descuentos de 'Black Friday' de El Corte Inglés. ¡No te arrepentirás!