3 consejos para pasear a tu perro de forma adecuada

Algunos perros pelean con otros caninos, se escapan o no obedecen a sus dueños durante esta actividad diaria, ¿te ha pasado? FRAN JUSTICIA Lunes, 27 agosto 2018, 09:22

Tener un perro en casa no es fácil, ya que al igual que las personas suelen tener carácter, por lo que si no sabemos educarles correctamente tendremos que hacer frente a numerosos problemas durante la convivencia con ellos. Muchos dueños manifiestan una amplia variedad de dificultades a la hora de pasear a sus perros, y es que estos se escapan, se pelean con otros caninos o simplemente, no obedecen cuando se les da una orden. ¿Te ha pasado?

Si es así, no te preocupes, ya que a continuación voy a indicarte tres consejos para que tu perro no te de problemas durante sus paseos. ¡Apúntalos todos!

1. Usa un collar adecuado

Es muy importante que uses un collar adecuado para tu can durante sus paseos, ya que si este le aprieta demasiado o no es cómodo ocasionará que el perro esté inquieto y nervioso. La correa debe tener un largo apropiado, detalle que muchas veces no tenemos en cuenta y que puede impedir en más de una ocasión hacer daño al can si damos un tirón para evitar que le atropelle un coche o que haga daño a otra persona o animal.

Si no tienes ni idea de qué collar puede ser el ideal para tu amigo peludo, no dudes en entrar en Zooplus. Sus profesionales especializados se encargarán de asesorarte y además, podrás aprovechar el cupón Zooplus de Descuentos Ideal para beneficiarte de una rebaja exclusiva.

2. No salgas detrás de él si se escapa

Si haces esto, pensará que se trata de un juego, por lo que con toda probabilidad correrá aún más. Lo ideal es llamarlon de forma enérgica para que pare. Tras ello, vuelve a llamarle, esta vez algo más calmado, así comprenderá que hay confianza y no tiene porqué temer. Si consigues que vuelva, no dudes en premiarle. ¡Nada de castigarle!

3. Llévalo a tu paso

A la hora de pasear a tu can es muy importante que no tires de la correa ni te adelantes o cruces sobre él. Además, es importante que le sitúes a tu izquierda, ya que estará en una posición de obediencia respecto a ti. Si notas que empieza a adelantarse o va más rápido que tú, párate. Esta actitud le demostrará que debe obedecerte o darás el paseo por finalizado.