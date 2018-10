4 consejos para disfrazar a tu perro en Halloween sin que sufra

Si estabas pensando en vestir a tu amigo peludo de fantasma o de calabaza gigante, ojo a estos detalles que debes tener en cuenta FRAN JUSTICIA Martes, 30 octubre 2018, 11:19

Probablemente ya lo sabrás y por ello has llegado hasta aquí, y es que este miércoles se celebra Halloween, o lo que es lo mismo, la noche más terrorífica del año. ¿Ya tienes planes para este día?

Si estás pensando en hacer una fiesta de disfraces en casa y ello incluye disfrazar a tu mascota, te recomiendo que antes leas los siguientes consejos que deberías tener en cuenta para que tu amigo peludo no sufra en esta nueva experiencia de su vida, ya que, aunque no lo creas, ir disfrazado puede causarle un golpe de calor o un accidente si el perro no ve correctamente o no puede moverse con libertad a causa del disfraz. Por todas estas razones, sigue leyendo y después no dudes en premiar a tu perrito con sus chuches favoritas.

1. Presta atención a su respuesta

A ti puede gustarte mucho Halloween, pero eso no significa que a tu can también. Por ello, presta atención a su respuesta tras ponerle el disfraz, si está inquieto o lo muerde constantemente es una señal clara de que quiere que se lo quites inmediatamente. Ocurre exactamente lo mismo con los adornos, si al colocarle una felpa o una corona, el perro agacha la cabeza, no insistas, no le gusta.

2. Opta por prendas holgadas

Es muy importante que el disfraz no sea ajustado, ya que podría asfixiarle, especialmente en la zona del cuello. Además, con prendas holgadas tendrá mayor libertad de movimiento y se sentirá más cómodo.

3. No a la lana

Intenta que el disfraz no sea de lana, ya que se le podrían meter a tu can pelusas en los ojos y la nariz, y, por ende, este podría molestarle. Por otro lado, la lana le aporta mucho calor al animal, así que no es nada recomendable.

4. Busca un disfraz seguro

Nunca le pongas un disfraz que lleve pequeños elementos como botones, pedrería o algún enganche, ya que podría tragárselos fácilmente, con todo lo que ello supone.

Estos son a grandes rasgos algunos de los consejos que podemos darte para que disfraces a tu can. Recuerda, si no se siente cómodo, no le fuerces. ¡Halloween no está hecho para todos!