5 consejos clave para no engordar esta Navidad

El exceso de comidas y el descontrol del descanso, entre las principales causas de que en enero no queramos subirnos a la báscula FRAN JUSTICIA Jueves, 6 diciembre 2018, 15:49

Estamos en pleno Puente de la Constitución y la Inmaculado, antesala de lo que va a ser la Navidad, es decir, comidas copiosas, cenas y almuerzos con los amigos, descanso prolongado... En fin, sí, lo que estás pensando. Más que subir la cuesta de enero, vamos a bajarla rodando.

Con motivo de las fiestas comemos sin control y en exceso, además tampoco solemos hacer mucho deporte o ejercicio físico, ya que preferimos pasar los días de vacaciones descansando o viendo a la familia y, por ende, comiendo. Todas estas razones nos llevan a aumentar de peso, algo muy peligroso si no le ponemos remedio no sólo después de la Navidad, sino también antes y durante de la misma.

En primer lugar, no dejes de hacer deporte, es decir, acude al gimnasio o realiza ejercicios en casa al menos dos o tres veces a la semana. ¡Con 30 minutos basta y ayudarás a tu cuerpo a no aumentar de peso! Además, también puedes ayudarte con los suplementos nutricionales de My Protein, los cuales puedes conseguir más baratos gracias al código descuento MyProtein de Descuentos Ideal.

No obstante, si de verdad no quieres engordar durante las fiestas, pon atención a los siguientes consejos que voy a darte. ¡Apúntalos y llévalos a cabo!

1. Bebe té verde, ya que mantendrá el cuerpo hidratado y acelerará el metabolismo, evitando así la ganancia de peso.

2. Duerme bien, ya que aunque no lo creas, dormir mal o descansar poco puede llevarte a padecer estrés y ese estrés puede generarte ansiedad y ganas de comer de más.

3. Anota lo que estás comiendo, de esta forma llevarás control de todo lo que estás pasándote de más en Navidad y podrás decidir no comer tanto en otras comidas o salidas. Anota no sólo el qué, sino también cuánto.

4. No te saltes comidas, puesto que a pesar de que no es bueno comer en exceso, tampoco es recomendable comer más en una comida del día que en otra, justificando que es porque en una de ellas no has comido apenas. Esto llevará al organismo a necesitar más alimento y, por ende, comerás de más.

5. Ojo con los dulces, y es que los turrones, los mazapanes y, especialmente, los polvorones, son alimentos ricos en grasas, por lo que intenta controlar el consumo de los mismos. ¡No comas más de dos veces al día este tipo de productos!