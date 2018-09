5 consejos para ayudar a tu perro a vencer el miedo a las tormentas

Los canes pueden experimentar ansiedad, estrés y miedo con motivo del ruido que ocasionan los rayos FRAN JUSTICIA Lunes, 17 septiembre 2018, 13:07

El verano está a punto de despedirse de nuestras vidas, de hecho, las tormentas y lluvias que estamos experimentando en los últimos díass no hacen otra cosa más que confirmarlo. Se avecina por ende una temporada muy peligrosa para los canes, y es que si tienes perros en casa sabrás de sobra lo mal que lo pasan nuestros peludos cuando hay fuertes tormentas. Estrés, ansiedad y miedo son algunas de las consecuencias que ocasionan el ruido de los rayos y truenos en los canes.

Afortunadamente hay distintas formas mediante las que puedes reducir estas sensaciones en tu perro, así que toma nota porque te las cuento a continuación. ¡Cuídale!

1. Mantén la calma y juega con él

En cuanto sienten una tormentan los caninos suelen manifestar diversos síntomas, desde esconder la cola entre sus patas hasta aullar, pasando por morder los muebles o temblar. Si observas este tipo de comportamiento en tu perro, lo ideal es que mantengas la calma y trates de disminuir la ansiedad del animal invitándole a jugar contigo, creando así una experiencia positiva que el perro asociará al ruido de la tormenta y, por ende, eliminando este temor para futuras tormentas. ¡No dudes en aprovechar el cupón Zooplus de Descuentos Ideal para conseguir los mejores juguetes para perros a precio de ganga!

2. No lo dejes fuera de casa

Si vives en una casa lo suficientemente grande y con jardín puede ser que tu can cuente con su refugio particular en el exterior. Sin embargo, no es recomendable dejarlo fuera durante una gran tormenta, menos aún si el animal ya ha manifestado previamente miedo a este tipo de sucesos. Lo ideal es que le dejes entrar a casa y le des refugio en aquella zona en la que se escuchen poco o nada los truenos.

3. Pon música

Otra alternativa para calmar a tu perro durante una tormenta es poner música relajante, ya que así no escuchará el ruido de los truenos.

4. No lo dejes solo

Si sabes con antelación que una tormenta se acerca, no dejes a tu can solo, o al menos busca a alguien que pueda acompañarle, ya que si el animal está solo no logrará calmarse por sí solo, lo que podría afectar seriamente a su salud.

5. Utiliza feromonas antiestrés o recurre a un tratamiento

Pregunta a tu veterinario si es necesario que tu perro tome feromonas antiestrés para tranquilizarse durante las tormentas o bien pon en práctica un tratamiento desensibilizante para que el can logre acostumbrarse a los ruidos que provoca la tormenta.