Reparto a domicilio en Granada: los descuentos en Glovo que puedes aprovechar

Glovo cuenta ya con numerosos comercios asociados en la ciudad de Granada A.Á. Jueves, 17 enero 2019, 13:01

Glovo es una aplicación para teléfonos móviles que promete llevar cualquier cosa al lugar que elijas y en menos de 60 minutos. La plataforma de Glovo ofrece diferentes categorías como restaurantes, snacks y bebidas, farmacias, regalos, mercados, y si ninguna de estas opciones es lo que buscas puedes usar 'Lo que sea. Esta última permite pedir cualquier producto de cualquier tienda o lugar. Una vez realizada la solicitud, el cliente puede ver, mediante geolocalización, qué mensajero llevará su pedido y el recorrido que realizará, todo ello en tiempo real a través del móvil.

La empresa, con sede en Barcelona, está expandiéndose por Andalucía. Junto a Málaga y Sevilla, Granada es la tercera ciudad andaluza en la que opera y donde cuenta ya con más de 45 partners. Glovo dispone de un amplio abanico de establecimientos dentro de su oferta principal, y los granadinos pueden pedir a cualquier hora y cualquier lugar el producto que necesiten o que se les antoje, teniendo la ciudad en su bolsillo. En la plataforma se pueden encontrar restaurantes, floristerías, tiendas de electrónica, farmacias y mercados de barrio, entre otros.

La app se convierte así en el servicio a domicilio de muchos comercios populares de la ciudad como La mafia se sienta a la mesa, Pizzería Desi, Dunking Coffe, Hicuri Art Vegan, Decathlon, KIKO, Sancho Casual Burger y muchos más.

