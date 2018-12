3 cofres regalo de Clarins para triunfar con los más coquetos

La conocida firma ofrece descuentos especiales en todo su catálogo con motivo de la Navidad FRAN JUSTICIA Viernes, 21 diciembre 2018, 12:18

Estamos a 21 de diciembre, lo que significa que quedan sólo tres días para sentarnos a la mesa con nuestros familiares y amigos a disfrutar de una rica cena de Nochebuena, la cual precederá a ese verdadero momento que todos estamos esperando. Exacto, la entrega de los regalos de Navidad. ¿Ya has comprado los que vas a entregar tú? ¡Date prisa que se echa el tiempo encima!

En caso de que no sea así y, sobre todo, si esas personas son muy coquetas, deja de buscar el presente ideal, puesto que lo he encontrado. ¿Qué te parece un cofre regalo de belleza de Clarins? Quizá no conoces esta marca, pero Clarins es la firma número uno en tratamientos de belleza de alta gama en Europa, por lo que sus productos para el cuidado de la piel son sumamente recomendados. ¡Regalarás calidad al mejor precio!

Por si fuera poco, los cofres regalo de los que te hablaré a continuación pueden salirte aún más baratos de lo que los puedes encontrar en Clarins, y es que si haces uso del código promocional Clarins de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un descuento adicional. ¿Qué te parece? Fantasía, lo sé.

Ahora sí, estos son los mejores cofres de belleza de Clarins que puedes regalar este año:

1. Programa de Suavidad

Este pack está especialmente diseñado para aquellos y aquellas que experimentan demasiado estrés en su día a día. Con el Programa de Suavidad de Clarins podrás nutrir, calmar y reconfortar tu piel fácilmente. El mismo contiene mascarilla SOS Comfort, tónico PS, crema purificante suave con microgránulos y aceite de orquídea azul.

2. Colección Eau Dynamisante

Esas arrugas de más y los signos de cansancio desaparecerán del rostro como por arte de magia gracias a este cofre regalo de Clarins, el cual dotará la tez de vitalidad, frescor y tonicidad. Para ello, tendrás que aplicar todos los cosméticos que el mismo incluye, un spray, un hidratante y un exfoliante de gran calidad.

3. Colección Multi-Intensive

Este presente será la solución definitiva para todas esas personas que experimentan manchas en su piel. Aportará un efecto tensor inmediato, iluminará y redensificará el roStro con gran rapidez y eficacia. Cuenta con crema de manos antimanchas, tónico de noche para todo tipo de pieles y otro tónico de día. ¿Necesitas algo más?