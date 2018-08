4 claves para elegir la mejor silla de estudio

Con la llegada del mes de septiembre comienzan las compras de última hora de la 'vuelta al cole' FRAN JUSTICIA Jueves, 30 agosto 2018, 09:58

Septiembre ya está aquí, y es que en menos de una semana habremos dado oficialmente la bienvenida a ese mes en el que nos toca despedirnos del verano. Por si este no fuera ya suficiente drama también tendremos que hacer frente a la 'vuelta al cole', ¿ya tienes todo lo que necesitas? Ahora puedes realizar todas tus compras de la 'vuelta al cole' en El Corte Inglés y con pago en cómodos plazos gracias a la cuenta abierta 'vuelta al cole' y el código promocional El Corte Inglés de Descuentos Ideal. ¡El ahorro está asegurado!

Las compras de la 'vuelta al cole' no solo afectan a productos como mochilas, ropa o calzado, y es que, aunque no lo creas, también puede resultar necesaria una redecoración en el dormirtorio de tu peque, sobre todo si este año comienza a estudiar o a realizar deberes con mayor frecuencia, puesto que en ese caso tendrás que instalar en su habitación un escritorio y una silla de estudio. No te preocupes si no tienes ni idea de cómo debe ser la silla de estudio de tu hijo, ya que a continuación voy a hablarte de las claves más importantes de cara a elegirla.

1. Debe ser cómoda

Aunque dependerá de la carga de trabajo que tu hijo reciba, normalmente la silla de estudio será su fiel compañera durante todo el curso, pasando largas horas en ella mientras trabaja en sus deberes o estudia, por lo que ante todo debe ser muy cómoda. La mejor forma de comprobar si es cómoda o no no es palpar el asiento o el acabado sino que tu hijo la pruebe probarla y confirme si para él ofrece confort o por el contrario se siente incómodo y quiere abandonarla cuanto antes. Llévalo el día de la compra y ten este factor en cuenta siempre probándola con él, no olvides que al final el que la va a usar será él y no tú. Si le compras una silla incómoda probablemente no querrá estudiar con frecuencia y además puede desembocar en que desarrolle problemas de espalda y cuello.

2. Regulable en altura

La altura también es realmente importante, sobre todo si quieres que la silla le sirva para varios años. Lo ideal es que busques un modelo que sea regulable en altura para conseguir así que se adapte a su posición y a su tamaño, evitando así también que sus pies queden colgados en el aire, ya que es muy importante que siempre toquen el suelo. Este factor irá en sintonía con la mesa de escritorio que utilice, es decir, intenta que la altura de la mesa concuerde no sólo con la silla de estudio sino también con los brazos de tu pequeño.

3. Respaldo alto y regulable

El aspecto que influirá de lleno en la salud de la espalda de tu hijo y por tanto un factor fundamental a tener en cuenta. Debe ser ante todo alto, de forma que la espalda quede bien apoyada. No obstante, se recomienda que sea regulable, ya que al igual que ocurría con la altura, esto nos permitirá que pueda adaptarse durante diferentes años a la espalda del que la use. Intenta además que tenga apoyo lumbar, ya que así la curvatura de la espalda podrá estar baja, su posición natural.

4. Acabado acolchado

En el asiento además de probarlo tu hijo, tú deberás fijarte en que posea un tamaño amplio que permita por lo menos deslizar la mano entre la zona delantera del mismo y la parte trasera de las rodillas. Además, en aras de satisfacer el primer aspecto mencionado, la comodidad, también es recomendable que los bordes sean redondeados, y que el acabado sea acolchado, ya que así evitará hacerse daño en las piernas al rozarse continuamente.