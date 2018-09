6 claves que debes conocer para que tus hijos llevan bien la mochila

Un mal uso de este material escolar puede dañar severamente la espalda del menor FRAN JUSTICIA Martes, 4 septiembre 2018, 11:35

El próximo lunes arrancará oficialmente el nuevo curso escolar para muchos alumnos, ¿están tus peques entre ellos? Si es así, a estas alturas seguro que tienes comprados todos los materiales, libros de texto y ropa que los niños van a necesitar en su regreso a las aulas. No obstante, si acabas de volver de las vacaciones y no se te había pasado por la cabeza hacer las compras de la 'vuelta al cole' antes de irte, no tienes de qué preocuparte, ya que con el cupón Carrefour de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de grandes descuentos en mochilas, estuches y otros artículos de la 'vuelta al cole'.

Pese a que conseguir todos los productos que van a necesitar nuestros hijos es una de nuestras prioridades, no cabe duda de que lo que realmente nos preocupa es cómo evitar los típicos problemas que los menores suelen experimentar tras volver a clase. Uno de los más comunes, dolor de espalda a causa de llevar la mochila día tras día. ¿Te ha pasado?

Afortunadamente, este año no vas a tener que preocuparte de este mal, y es que a continuación voy a hablarte de seis consejos para evitar que tus hijos lleven mal la mochila y, por ende, para impedir que sufran algún dolor o lesión derivada de esta práctica. ¡Toma nota!

1. Al levantar la mochila siempre deben hacerlo agachándose y doblando las rodillas. Otra opción es levantarla colocándola en una mesa y desde ahí ponérsela en la espalda, evitando que el menor la curve.

2. Usar mochilas con cintas anchas y acolchadas que se ajusten bien al hombro y que sean cómodas para el menor.

3. Si utilizan mochila de trolley, siempre tratar de empujarlo, puesto que tirar de él podría causar alguna lesión en el menor.

4. Durante el trayecto con la mochila esta debe ir siempre sobre los dos hombros, ya que llevarla en un solo hombro podría causar una descompensación de la columna.

5. Colocar primero los objetos pesados y ponerlos en la parte más cercana a la espalda.

6. Busca una mochila que sea regulable, para que se ajuste bien a la altura del menor.

Otra estrategia que también podría resultarte útil de cara a reducir el peso en la mochila es contar con dos ejemplares de cada uno de los libros que utiliza el menor, ya que así no será necesario que se los lleve continuamente a casa.