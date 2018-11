3 'chollos' de La Tostadora para conseguir 'merchandising' a precio de ganga

La conocida tienda online ofrece esta semana diversos descuentos en una amplia variedad de artículos FRAN JUSTICIA Jueves, 1 noviembre 2018, 11:34

Oficialmente ya estamos en Noviembre, por lo que cada vez queda menos para el evento clave de este mes, es decir, el 'Black Friday', una cita ineludible para los más ahorradores. ¿La razón? Numerosas marcas y comercios ofrecen suculentos descuentos, con el objetivo de incentivar así las compras, por lo que el mismo es una buena oportunidad para adquirir los regalos de nuestros seres queridos de cara al periodo navideño, que también está cada vez más cerca.

No obstante, no siempre tenemos que esperar hasta este día para disfrutar de auténticas gangas, puesto que algunas firmas se adelantan al 'Black Friday', ofreciendo rebajas previas en parte de su stock. Tal es el caso, por ejemplo, de La Tostadora, y es que la conocida tienda online de 'merchandising' y objetos de decoración personalizados mantiene esta semana activos tres 'chollos' que no querrás dejar escapar, sobre todo, si tú o tu ser querido sois unos auténticos 'frikis' de las series y el cine. ¡Toma nota y no dudes en beneficiarte de estas ofertas con el cupón descuento La Tostadora de Descuentos Ideal.

1. 15% de descuento en tu recibo

Con motivo de Halloween, La Tostadora te ofrece un 15% de descuento con el código 'Truco'. Este descuento es aplicable al total de tu compra, por lo que no dudes en llenar tu carrito de sudaderas, cojines, camisetas y muchos más productos inspirados en tus series y películas favoritas.

2. 18% menos en artículos de terror

Muchas personas no pudieron celebrar el pasado miércoles Halloween porque trabajaban al día siguiente, por lo que la fiesta del terror se alargará hasta este fin de semana. ¿Has preparado algo festejarla? En La Tostadora dispones de un 18% de descuento en artículos de terror. ¡Échale un ojo y nos cuentas qué productos te han llamado la atención! En este caso, tendrás que utilizar el código 'Miedo'.

3. 20% en dos artículos

Por si no tenías suficiente con un 15% o un 18%, La Tostadora también te ofrece un 20% de descuento al llevarte dos artículos. Para beneficiarte de esta rebaja deberás incluir en tu carrito el código 'Trato'.

Además de estas ofertas, con el código 'calentito', también podrás beneficiarte de un 20% de descuento en jerseys y sudaderas, para que afrontes con éxito la llegada del frío. ¿Qué te parece?