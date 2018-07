5 'chollos' de las rebajas de verano de Asos que deberías aprovechar La conocida tienda online se suma al periodo de precios especiales con una serie de descuentos que mantendrá hasta agotar existencias FRAN JUSTICIA Martes, 10 julio 2018, 08:18

Las rebajas de verano ya han llegado a nuestras vidas, por lo que sí, vete despidiendo de lo que te ha devuelto Hacienda, de la paga extra de junio… En fin, ve diciendo adiós a todos y cada uno de tus ahorros.

Cada vez son más las marcas que se suman a este periodo de precios especiales, y ojo, no sólo firmas que comercializan artículos textiles, sino también comercios especializados en la electrónica y la tecnología, como es el caso, por ejemplo, de Media Markt o FNAC.

No obstante, estoy seguro de que no has llegado hasta aquí para comprarte un PC o renovar tu viejo televisor, así que me voy a dejar de rollos y voy a hablarte de los diversos 'chollos' que he localizado en Asos, una de las tiendas online de ropa y accesorios más conocidas del mundo.

La marca cuenta con una amplia variedad de ofertas y descuentos en todo tipo de categorías, por lo que no dudes en hacer uso del código descuento Asos de Descuentos Ideal para recibir de forma complementaria un 10% de descuento adicional. ¿Qué te parece?

Para ponértelo todavía más fácil, te dejo algunas sugerencias que me han parecido más que interesantes. Después, no dudes en arrasar en Asos con tu carrito de la compra.

1. Un vestido

No dudes en llevarte a casa este vestido midi escotado estilo kimono con botones de Asos Desing. Cuesta sólo 35,99 euros.

2. Un top

Sin duda el mejor aliado para unos denim shorts, una falda de tul o cualquier parte de abajo que decidas ponerte. Este top con estampado tropical y lazo delantero de Missguided es un auténtico 'must have'. ¡Llévatelo por 16,49 euros!

3. Un bañador

Su color blanco te permitirá lucir un moreno aún más radiante y su espalda descubierta aporta un toque de sensualidad único, ¿qué esperas para hacerte con este bañador con tiras y anilla en la espalda de Asos? Si tienes 9,99 euros, ya es tuyo.

4. Unos zapatos

Date largos paseos de forma cómoda con estas estilosas sandalias planas de goma de Asos. Su acabado en dorado metalizado casa claramente con las últimas tendencias de moda y su reducido precio, de 9,99 euros, estoy seguro de que no le supondrá ningún problema a tu bolsillo. ¡Hazte ya con ellas!

5. Un mono

Otra pieza clave del verano es el mono, así que estoy seguro de que este modelito te va a encantar. Se trata de un mono largo cruzado en la parte delantera con cuello retorcido y pernera ancha de Asos Design. ¡Cuesta sólo 26,49 euros!