3 'chollos' de las 'ofertas mostruosas' de eDreams que deberías aprovechar

La conocida agencia de viajes online se suma a la celebración de Halloween con estas promociones irresistibles FRAN JUSTICIA Jueves, 25 octubre 2018, 12:06

El próximo miércoles 31 de octubre se celebra Halloween, la noche más terrorífica del año, y al día siguiente el Día de Todos Los Santos, una celebración que se considera como festivo nacional en la mayor parte de lugares de España. Por esta razón, y si eres uno de los afortunados, puede ser que te hayas juntado con unas 'minivacaciones' en menos de 7 días, ¿ya sabes qué vas a hacer?

Por si tu creatividad no está en su mejor momento, eDreams ha lanzado una promoción con la que igual te damos algunas ideas de qué hacer en estos dos días de relax que podrás disfrutar. ¿Qué te parece hacer un viaje? Haciendo uso del código promocional eDreams puedes beneficiarte de diversos 'chollos' en vuelos, escapadas y alquiler de vehículos para la próxima semana en el marco de la promoción de Halloween de eDreams 'Ofertas Monstruosas'.

Las ofertas de las que te voy a hablar a continuación sólo estarán disponibles hasta el 8 de noviembre, así que no dudes en reservar cuanto antes. ¡Toma nota y ve haciendo la maleta!

1. Vuelos de ida y vuelta desde 8 euros

Sí, querido, si tienes 10 euros en el monedero, ya puedes estar reservando tu vuelo en eDreams, puesto que con las 'Ofertas Monstruosas' de la compañía podrás beneficiarte de trayectos de ida y vuelta por este importe. Algunos de los destinos que cuentan con este precio tan económico son Madrid, Londres o Barcelona, entre otros lugares.

2. Escapadas de vuelo y hotel desde 89 euros

¿Alguna vez pensaste en irte de viaje con todo incluido por menos de 100 euros? Ahora es posible, ya que hasta el 8 de noviembre podrás disfrutar en eDreams de packs de alojamiento y vuelos desde 89 euros. Esta «oferta monstruosa» ya está disponible en destinos como París, Ámsterdam o Roma, donde podrás disfrutar de dos noches de hotel y vuelos de ida y vuelta por este precio tan asequible.

3. 20 euros menos en tu alquiler de coche

No tener coche no es ninguna excusa para no viajar, y es que sólo hasta el 8 de noviembre podrás beneficiarte de 20 euros de descuento en alquiler de coches en eDreams con el código que encontrarás en la página oficial de la agencia.