3 'chollos de miedo' de eBay que debes conocer

Estamos a punto de despedir el mes de octubre, por lo que no es de extrañar que muchas personas no hagan otra cosa que pensar en el 'Black Friday', la mayor campaña de ventas de todo el año para muchas marcas y establecimientos, ya que somos muchos los que aprovechamos los descuentos de esta cita del ahorro para adquirir con antelación y mucho más baratos los regalos que entregaremos a nuestros seres queridos el próximo mes de diciembre. ¿Formas parte del club?

No obstante, no tienes por qué esperar hasta el próximo 23 de noviembre, día en el que se celebrará el conocido 'Black Friday', para ir comprando determinados artículos con descuento, y es que eBay se ha adelantado a este evento con tres 'chollos' irresistibles que puedes aprovechar con el cupón eBay de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece? A continuación te detallo estos 'ofertones' que no puedes desaprovechar.

1. Samsung Galaxy Note 9 con un 39% de descuento

El último lanzamiento de la conocida empresa surcoreana puede ser tuyo y a precio de ganga, ya que si bien su precio oficial de salida al mercado es de 1.009 euros, en eBay podrá ser tuyo desde 659,99 euros. ¡Casi nada! Consulta el resto de condiciones de la oferta, así como el estado del teléfono directamente en la página del anuncio en eBay.

2. 15% de descuento en grandes marcas

Si siempre quisiste tener unas sneakers de marca y nunca pudiste permitírtelas, esta es tu oportunidad para conseguir unas sin que tu bolsillo apenas lo note, ya que gracias al 'Especial Sneakers' de eBay puedes beneficiarte de hasta un 15% de descuento en una amplia variedad de modelos y marcas. Reebok, Adidas, Nike... ¡Tú decides!

3. Moda por menos de 30 euros

¿Todavía no has renovado tu fondo de armario de cara a la temporada otoño-invierno? No te preocupes, puedes hacerlo ahora con eBay y al mejor precio, ya que esta semana puedes beneficiarte de hasta un 20% de descuentos en las mejores prendas, calzados y accesorios. Se trata de piezas en clara sintonía con las últimas tendencias de moda, por lo que serás toda una 'fashionista' sin que tu bolsillo lo note, ¿qué más necesitas?