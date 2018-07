Las rebajas llegan al deporte con propuestas para todas las necesidades Entre la multitud de artículos rebajados sobresalen especialmente algunas equipaciones, camisetas y zapatillas en referencia a algunos de los equipos más aclamados del Mundial FRAN JUSTICIA Viernes, 13 julio 2018, 08:26

Las rebajas son un buen momento, por no decir el mejor, para conseguir todos esos artículos que normalmente no podemos permitirnos el resto del año por su elevado coste, por ejemplo, ropa y calzado de marca, y es que a pesar de que no es muy habitual, desde hace unos años las grandes marcas también se suman a las conocidas rebajas de verano.

Precisamente por esta razón, ahora puedes llevarte a casa unas zapatillas, una camiseta, un pantalón y en definitiva, prácticamente cualquier producto Adidas a precio de ganga, ya que la conocida marca no ha querido perder su parte del pastel de las rebajas y desde hace unos días ofrece descuentos de hasta el 50% en una cuidada selección de productos. Descuentos que puedes aprovechar con el código promocional Adidas de Descuentos Ideal, ¿qué te parece?

Como te comentaba anteriormente, son muchos los artículos que se encuentran rebajados en Adidas, por lo que sin duda te recomiendo que le eches un ojo detenidamente a la tienda online de la marca, ya que puedes encontrar cosas realmente increíbles y con precios inmejorables.

Entre la multitud de artículos rebajados sobresalen especialmente algunas equipaciones, camisetas y zapatillas en referencia a algunos de los equipos más aclamados del Mundial, desde España hasta Japón, pasando por los finalistas definitivos, Francia y Croacia, quienes se disputarán la gran final del torneo este domingo 15 de julio, ¿ya tienes tú camiseta para apoyar a tu favorito? ¿No? Entra en Adidas y consigue la tuya con un suculento descuento.

Además de los artículos y el merchandising del Mundial de Rusia 2018, también dispones de más de 900 zapatillas rebajadas, y ojo, para todo tipo de prácticas. Lifestyle, rugby, fútbol, outdoor… Tienes para elegir bastante, sí.

No obstante, para ponértelo más fácil, a continuación he seleccionado algunos de los artículos que me han parecido más interesantes. ¡Toma nota!

1. Sandalias adilette

Surgieron inicialmente como un calzado de ducha para los jugadores, pero hoy en día se ha convertido en un calzado ideal para lucir el mejor 'street style' en verano. Cuestan 29,98 euros.

2. Zapatilla I-5923

Están inspiradas en un modelo de running de los 70, pero ofrecen un estilo más actual, sin dejar de lado el rollo 'retro' que se lleva. Cuestan 99 euros.

3. Chaqueta EQT Bold 2.0

Sí, sé que comprarte una chaqueta en pleno verano te parece un poco exagerado, pero el otoño va a llegar y jamás encontrarás una chaqueta como esta con tal rebaja. Cuesta 49,98 euros.

4. Bolsa de deporte Top training

Las rebajas no sólo afectan a calzado y ropa, sino que también es posible hacerse con algunas gangas en lo que respecta a accesorios. En el caso de Adidas dispones de este bolso, ideal para ir al gimnasio o hacer deporte, por tan sólo 29 euros.

5. Bañador corto island

Si todavía no te has hecho con tu bañador estrella para este verano, no busques más. Lo tienes en Adidas y por tan sólo 48,96 euros.