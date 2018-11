7 chollos del 'Cyber Monday' de Amazon

El gigante comercial online ofrece descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de artículos FRAN JUSTICIA Lunes, 26 noviembre 2018, 10:35

De nuevo estamos a lunes. Comenzar una nueva semana, volver a la rutina y retomar nuestras obligaciones nunca es fácil, pero siempre es más llevadero si podemos adquirir algunos de nuestros productos favoritos con descuento, ¿no te parece?

Sí, ya sé que el 'Black Friday' ya ha pasado, pero, ¿y el 'Cyber Monday'? Por si no sabes de qué se trata, es el mejor momento del año para comprar por internet. Estas rebajas online especiales nacieron en Estados Unidos y rápidamente se introdujeron en España, concretamente en el año 2012, suponiendo una campaña de ventas de gran éxito, aunque nunca comparable al 'Black Friday', ya que a diferencia del mismo, los descuentos son aplicables únicamente a los comercios online, por lo que no esperes encontrar rebajas en tus tiendas físicas favoritas.

Además, esta promoción sólo dura 24 horas, así que date prisa o te quedarás sin la posibilidad de disfrutar de algunos productos a precio de ganga. Viajes, calzado, ropa, electrónica... Te aseguro que las opciones son infinitas.

Amazon, con sus cupones descuento, es precisamente uno de los comercios online que ya está celebrando el 'Cyber Monday', por lo que si entras a su sitio web podrás descubrir miles de ofertas en productos de todo tipo de categorías. Entre las más relevantes destaca:

1. 40% de descuento en altavoces Echo;

2. Memorias de almacenamiento desde 11 euros

3. 20% de descuento en colchones, camas y sillones

4. 30% menos en selección de lentes y objetivos

5. Selección de monitores desde 99 euros

6. 39% de descuento en plancha para el pelo GHD

7. 25% en selección de cuidado masculino.

Recuerda, las ofertas de 'Cyber Monday', como en el caso de los juguetes, sólo estarán disponibles hasta las 23:59 del día de hoy, así que no dudes en comprar cuanto antes tus productos favoritos o podrías quedarte sin ellos. Una vez que un producto se agote, probablemente no será repuesto hasta mañana, lo que significa que ya no podrás adquirirlo con descuento. ¡No dejes que te pase y disfruta ya de los descuentos de 'Cyber Monday' de Amazon!