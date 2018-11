Los 'chollos' del 'Black Friday' de Media Markt que ya puedes aprovechar

Este viernes 23 de noviembre se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, una cita ineludible para los más ahorradores, ya que podrán adquirir con grandes descuentos una amplia variedad de artículos, por lo que muchos incluso aprovecharán la cita para comenzar a comprar los regalos de sus seres queridos, ¿estás entre ellos?

Eso sí, si todavía no tienes claro qué quieres comprar, te recomiendo que redactes cuanto antes tu 'wish list', ya que muchos establecimientos han adelantado su 'Black Friday', por lo que incluso hoy ya puedes comprar con descuento en algunos comercios. Muchos se han adelantado con el objetivo de evitar el colapso en las tiendas físicas y distribuir así las ganancias en varios días.

Precisamente, Media Markt es una de las cadenas de establecimientos que se ha adelantado al 'Black Friday', por lo que desde ya puedes beneficiarte de algunos chollos, por ejemplo, puedes llevarte a casa un aspirador sin bolsa Polti Forzaspira por 159 euros, un cepillo eléctrico Oral-B PRO 2500 por 39 euros, un altavoz inalámbrico JBL GO 2 Red por 28,99 euros o unos auriculares con cancelación de ruido por 270 euros para escuchar la mejor música, entre otros 'chollos'.

Además, los descuentos de 'Black Friday' de Media Markt, también pueden ser una buena alternativa para adquirir uno de los últimos lanzamientos en consolas, y es que ya que puedes conseguir una Xbox One S 1TB con el juego Shadow of the Tomb Raid por 278,99 euros.

Por otro lado, si lo que buscas es ampliar tu filmoteca personal, en Media Markt tienes la oportunidad de llevarte cualquier serie o película en DVD y Blu-Ray a mitad de precio. Sí, como estás leyendo, con un 50% de descuento. ¿Qué más necesitas?