El 'chollo' navideño de eDreams para ahorrar en tus viajes

La compañía se deja llevar por el espíritu navideño y ha puesto en marcha varias promociones con descuentos para sus clientes FRAN JUSTICIA Miércoles, 12 diciembre 2018, 11:35

Queda muy poco para la Navidad, con todo lo que eso supone. Entre otras cosas, viajes y más viajes, sobre todo si nuestra familia vive lejos de nuestra residencia habitual y, especialmente, si queremos alejarnos de la rutina y vivir unas fiestas diferentes perdiéndonos por algún lugar del mundo.

Entre los regalos, los mantecados, los décimos de lotería, los adornos, la cena de empresa y hasta el amigo invisible probablemente estés planteándote seriamente lo de viajar esta Navidad, pero, ¿y si te digo que a eDreams le ha poseído el espíritu navideño y ha puesto en marcha varias promociones para que ahorres al reservar tu viaje? Ideal, ¿verdad?

Para aprovechar estos 'chollos' únicos tienes que hacer uso del código promocional eDreams de Descuentos Ideal. Eso sí, date prisa, ya que la oferta que voy a comentarte sólo estará disponible hasta el 14 de diciembre, es decir, dispones de dos días para hacer tus reservas. ¡Ve pensando destinos!

https://descuentos.ideal.es/edreams-codigo-promocional

Y tú dirás, vale, ya sé cómo hacer uso de las ofertas, pero, ¿en qué consisten dichas ofertas? Voy a explicártelo, tranquilo/a. Básicamente eDreams quiere hacerte cuatro regalazos, por lo que podrás beneficiarte de cuatro 'chollos'. A continuación, te los detallo.

1. Hasta 60 euros menos en paquete vuelo y hotel, por lo que no sólo podrás ahorrar al contratar tu vuelo, sino también al realizar tu reserva de alojamiento. ¡Nunca un 2x1 dio para tanto!

2. 25 euros de descuento en reservas de vuelos, así que si ya tienes casa en tu lugar de destino, no dudes en aprovechar esta promoción para que al menos el billete de ida y vuelta te salga un poco más barato.

3. Hasta 20 euros menos en alquiler de vehículos, por lo que no temas si no tienes coche en tu lugar de destino o si directamente no tienes un vehículo propio, ya que en eDreams podrás alquilar un coche que se ajuste a tus necesidades en cualquier parte del mundo.

4. 2 meses de HBO gratis reservando un hotel, lo que te permitirá disfrutar de todo el contenido audiovisual de esta plataforma, incluida la última temporada de 'Juego de Tronos'. ¡Casi nada!

Como te he comentado, estos regalos exclusivos sólo estarán disponibles hasta el próximo 14 de diciembre, por lo que no dudes en beneficiarte de los mismos. ¡Nunca volar fue tan barato!