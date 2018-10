El 'chollo' de Media Markt para llevarte a casa estas secadoras

Parecía que no iba a llegar, pero el otoño por fin ha hecho su aparición en nuestras vidas y a lo grande, con lluvia y temperaturas que, en algunos casos, rozan los cinco grados. Ante esta situación puede ser que te estés planteando adquirir una secadora, ya que tender la ropa ha dejado de ser una opción viable para que nuestras prendas se sequen.

Si es así, en MediaMarkt tienes disponibles varios modelos de secadoras, los cuales además podrás llevarte con descuento, ya que, si bien el día sin IVA de la cadena de establecimientos ya ha pasado, siempre te quedará el código promocional MediaMarkt de Descuentos Ideal, con el que podrías llegar a beneficiarte de alguna rebaja especial. ¡No dudes en echarle un ojo!

En caso de que sea la primera vez que te enfrentas a una experiencia como la de comprar una secadora, no tienes de qué preocuparte, puesto que a continuación voy a hablarte de algunos de los mejores modelos que puedes encontrar en MediaMarkt, así no te costará tanto decidirte por uno. He escogido secadoras medianamente económicas, ya que las mismas no superan los 700 euros. Además, todas ellas cuentan con un nivel de eficiencia energética de A+ como mínimo, por lo que tampoco tendrás que preocuparte de tu factura de la luz, o al menos no en exceso.

1. Electrolux EW9H3866MB

La secadora Electrolux EW9H3866MB te ofrece total funcionalidad y calidad, que notarás desde el primer uso. Una capacidad más que suficiente, programas delicados, opción eco y posibilidad de iniciarse en diferido. Todo, mediante su pantalla LCD. Es muy eficiente, ya que cuenta con un etiquetado A+++ y potente: verás como toda tu ropa lo agradece. Cuesta 669 euros.

2. L8 DEE 84

La misma piensa en el cuidado de tu ropa y cuenta con sistema de secado por bomba de calor y tecnología SensiDry, para ser delicado con tus prendas incluso en los programas más potentes. Cuesta 599 euros y posee una etiqueta de eficiencia energética de A++.

3. Zanussi ZDH8333W

Entre sus cualidades podemos destacar que posee bomba de calor, 8 kg de capacidad, clase energética A+ y es muy eficaz. Si te fijas tiene menos eficiencia energética que los otros modelos, de ahí que también sea algo más barata, puesto que te la puedes llevar a casa por 564 euros.