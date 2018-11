El 'chollo' de El Corte Inglés con el que se adelanta al 'Black Friday'

La cadena de grandes almacenes ofrece esta semana descuentos en gran variedad de artículos FRAN JUSTICIA Miércoles, 7 noviembre 2018, 10:35

Estamos en el mes de noviembre, lo que significa que cada vez va quedando menos para la Navidad. ¿Ya has pensando qué vas a regalar a tus seres queridos? Igual te parece una exageración pensar en este auténtico dolor de cabeza, pero, ¿sabes que al menos el 60% de los españoles compra dichos presentes en este mes? ¿La razón? Probablemente evitar el típico problema de que un artículo se agota y, sobre todo, por ahorrar, ya que en menos de tres semanas se celebra el 'Black Friday'.

Este evento surgió en la década de los años 60 por parte de los negocios minoristas de Estados Unidos, quienes ofrecieron descuentos en una amplia variedad de artículos con el objetivo de limpiar así sus stocks de cara al periodo navideño. La enorme ganancia registrada motivó a dichos negocios a continuar con este evento año tras año y también atrajo a grandes almacenes, hipermercados y primeras marcas de todo tipo de sectores en años posteriores, formando así lo que hoy se conoce como 'Black Friday'.

No obstante, si eres demasiado impaciente, no tienes por qué esperar hasta dicho día para conseguir determinados productos a precio de ganga. No, no nos hemos vuelto locos, y es que esta semana El Corte Inglés ha querido adelantarse al 'Black Friday' con una promoción que también puede darle muchas alegrías a tu bolsillo: los 8 días de oro.

Gracias a esta acción de marketing del gran almacén podrás ahorrar hasta un 30% en prendas de primeras marcas, llevarte dos productos y beneficiarte de un descuento del 20%, 15% en maquillaje y belleza, 20% de descuento en muebles o 50% menos en una selección de espectáculos, entre otros 'chollos'.

Por supuesto, estos no son los descuentos de 'Black Friday' de El Corte Inglés, sino una promoción totalmente diferente que podrás aprovechar hasta el próximo 11 de noviembre. Permanece atento a la página del gran almacén para conocer cuáles serán sus propuestas de 'Black Friday' para este año.