El 'chollo' de AliExpress en patinetes eléctricos que no te puedes perder

Si este aclamado artículo figuraba en la 'wishlist' de tus seres queridos para esta Navidad, ¡no busques más! FRAN JUSTICIA Jueves, 13 diciembre 2018, 11:25

La Navidad está a la vuelta de la esquina, concretamente a tan sólo 11 días, por lo que estoy seguro de que a estas alturas ya habrás más que pensado en cuáles van a ser los regalos para tus seres queridos, ¿verdad? Si no es así, ya estás tardando en pedirles que te redacten una 'wishlist' de presentes, y es que, a veces, esta es la mejor solución para no fallar con los regalos y, sobre todo, para no caer en regalar la típica corbata o el perfume de turno año tras año.

No obstante, estoy seguro de que si has llegado hasta aquí es porque alguno de ellos/as ha dejado claro que quiere este año un patinete eléctirico por Navidad. Eso o estás sumamente harto de ir andando al trabajo o de usar el coche o el transporte público y quieres abrirte a nuevas alternativas... Sea como sea, si estás buscando un patinete eléctrico con descuento para esta Navidad, has llegado al sitio correcto, ya que echando un ojo a las ofertas que AliExpress nos tiene preparadas esta semana, he encontrado este aclamado artículo con un suculento descuento, el cual podrás aprovechar si haces uso del cupón AliExpress de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

Gracias a este 'chollo' que te acabo de dar a conocer podrás llevarte a casa un patinete Xiaomi MI Electric Scooter M365 por tan sólo 339,99 euros y con envío totalmente gratuito. Además, el mismo cuenta con dos años de garantía, por lo que si presenta algún fallo podrás devolverlo sin problema o cambiarlo por otro. Teniendo en cuenta que el precio de este producto es de más de 400 euros, te estarías ahorrando al comprarlo en AliExpress al menos más de 60 euros. ¡Casi nada!

Por otro lado, si nunca has comprado en AliExpress podrás ahorrar hasta 4 euros más si te beneficias del cupón de nuevo usuario. En caso de que ya hayas comprado, échale un ojo a los cupones que actualmente mantienes activos, puesto que la rebaja puede ser mucho mayor, incluso de hasta 20 euros más sobre el precio ya rebajado.

Sobre el patinete en sí, de sobra está decirte que se trata de uno de los últimos modelos de la prestigiosa firma Xiaomi, por lo que la calidad y eficacia están garantizadas. El mismo destaca por su fabricación en aluminio y su motor eléctrico de 500W con el que podrás alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h. Por si fuera poco, cuenta con faros LED, batería recargable LG, frenos de disco y Bluetooth. ¿Necesitas algo más? ¡Hazte ya con él!