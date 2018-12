Los 3 'chollazos' del día de MyProtein con los que ahorrarás en suplementación y material deportivo

La conocida marca no quiere ser menos que Papa Noel y se adelanta a la Navidad con estas jugosas ofertas FRAN JUSTICIA Miércoles, 19 diciembre 2018, 12:28

Navidad es una época para estar con la familia, los amigos, comer de más, gastar de más... Sí, hasta ahí todo bien pero, ¿significan las fiestas el cese temporal de la realización de actividad física por nuestra parte? La respuesta es sí para la gran mayoría de personas. No obstante, algunos persistimos durante el periodo navideño y seguimos entrenando. Esto no quiere decir que no podamos bajar un poco el ritmo o la frecuencia con la que entrenamos, pero si no queremos llegar a enero rodando, dejar de hacer deporte no es una opción. ¡Vamos equipo!

Creo que este punto lo tienes claro, y es que si no, no habrías llegado hasta aquí, puesto que dudo que estuvieses buscando suplementación o ropa deportiva en ese caso. Bueno, también puedes haber llegado hasta aquí porque estés buscando un regalo de este tipo para algún ser querido, amigo o pareja. Sea como sea, eres bienvenido porque sí, a continuación voy a hablarte de tres 'chollos' que puedes aprovechar hoy en Myprotein con el código descuento MyProtein de Descuentos Ideal. ¡Te aseguro que te van a encantar ya sea para ti o para regalar a otra persona! ¡Toma nota!

1. 40% de descuento en packs

Packs de muestras, de snacks, de proteínas, para definición muscular... Cualquier pack que pienses y que se encuentre en MyProtein podrá ser tuyo con un jugoso 40% de descuento, lo que significa que te lo llevarás a casa casi a mitad de precio. Especialmente te recomiendo el pack especial para volumen y masa muscular, el cual te costará poco más de 60 euros e incluye varios snacks proteicos, una bolsa de proteínas y un recipiente para preparar tus batidos. ¡Nunca nadie dio tanto por tan poco!

2. 2X1 en todo

Sí, y cuando digo todo es todo. Entra en la tienda de MyProtein, llena tu carrito y sólo pagarás los productos de mayor importe, el resto te los regalarán. Eso sí, date prisa, ya que esta oferta no es exclusiva de Navidad, sino del día de hoy, por lo que sólo dispones de 12 horas para que tu compra te salga prácticamente a mitad de precio. Genial, ¿verdad?

3. 40% en ropa

El secreto de un entrenamiento eficaz no sólo está en saber realizar bien los ejercicios y comer adecuadamente, sino también en la ropa y calzado que utilizamos durante la realización de actividad física, y es que la misma tiene que permitirnos libertad de movimiento y, sobre todo, debe ser cómoda. Por ello, no dudes en echarle un ojo al catálogo 'outlet' de MyProtein, donde podrás encontrar verdaderas joyas con un 40% de descuento. No, no necesitas nada más. Lo sé.