5 'chollazos' de Media Markt que podrás aprovechar en el 'Black Friday'

La cadena de establecimientos volverá a apostar un año más por esta cita tan especial FRAN JUSTICIA Viernes, 16 noviembre 2018, 10:37

Cada vez queda menos para que llegue el ansiado 'Black Friday', un periodo de precios especiales que celebran numerosas marcas, con el objetivo de incentivar las ventas de cara a la Navidad, y es que cada vez son más las personas que adquieren los regalos de sus seres queridos durante este evento del ahorro.

El 'Black Friday' tiene su origen en Estados Unidos, celebrándose el día posterior al Día de Acción de Gracias. Durante este día muchas marcas y comercios ofrecen jugosos descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de artículos.

En lo que respecta a España, este evento lleva celebrándose varios años, suponiendo una auténtica cita para los más ahorradores. Además, a diferencia de la celebración en Estados Unidos, el 'BlackFriday' español no se suele limitar a un único día, ya que son muchos los establecimientos que amplían las ofertas durante toda una semana, por lo que cada vez más se conoce como 'Black Week'.

Durante este día podemos beneficiarnos de un sinfín de descuentos en una amplia variedad de artículos, especialmente productos textiles como ropa y calzado, así como también artículos informáticos. De hecho, si estás buscando renovar tu viejo teléfono móvil o comprarte esa consola de última generación, ojo a los descuentos de 'Black Friday' de Media Markt, ya que la cadena volverá a apostar fuerte por la cita.

Eso sí, si no puedes esperar más, atento/a a estos 'chollos' de la conocida cadena de establecimientos que puedes aprovechar ya. ¡No te vas a arrepentir!

- Xbox One S 1TB + Shadow of the Tomb Raid por 249 euros. Antes 299 euros.

- Aspirador sin bolsa Polti Forzaspira por 159 euros. Antes 183 euros.

- Altavoz inalámbrico JBL GO 2 Red por 28,99 euros. Antes 34,99 euros.

- Cepillo eléctrico Oral-B PRO 2500 por 39 euros. Antes 45 euros.

- Auriculares con cancelación de ruido por 270 euros. Antes 299 euros.

Como ves, las ofertas de Media Markt son muy variadas, por lo que el próximo 23 de noviembre, día en el que se celebra el 'Black Friday' podrás hacerte con una gran diversidad de artículos a precio de ganga.