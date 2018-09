5 'chollazos' de Just Eat para ahorrar en tu pedido a domicilio

Después de un intenso día de trabajo estoy seguro de que te apetece todo menos hacer de cenar, ¿verdad? Si es así, no tienes de qué preocuparte, ya que ni siquiera vas a tener que encender la Thermomix, puesto que te traigo una alternativa mucho más sencilla y rápida, ¿pedimos comida a domicilio?

Pedir comida a domicilio suele ser sinónimo de ingerir comida basura, pero eso es porque no le has echado un ojo a todos los restaurantes afiliados a Just Eat, la aplicación por excelencia a la hora de pedir comida a domiclio, y es que hay más de 3.600 restaurantes que realizan servicio a través de la App, y ojo, muchos de ellos pueden llevarte a casa desde un kebab hasta un cocido madrileño.

Además, con el descuento Just Eat de Descuentos Ideal puedes ahorrar aún más en tu pedido, y es que tendrás acceso a descuentos exclusivos para tus pedidos a domiclio, ¿quieres saber qué ofertas puedes aprovechar? ¡Sigue leyendo!

1. 20% de descuento en comida turca

Disfruta de los mejores restaurantes de comida turca en casa cómodamente gracias al 20% de descuento que te ofrece Just Eat. Los mejores platos de esta gastronomía llegarán a tu casa rápidamente y listo para que los saborees, ¿necesitas algo más?

2. 10% de descuento en tu primer pedido

Si nunca antes has pedido en Just Eat, ya estás tardando en registrarte para disfrutar de un 10% de descuento en tu primer pedido a cualquier restaurante de los que aparecen en el catálogo de la aplicación. ¡Nunca comer de gratis fue tan fácil!

3. Hasta el 30% de descuento en comida tradicional

Si eres más de cenarte unas lentejas que una pizza, Just Eat también es tu app, y es que puedes beneficiarte de hasta un 30% de descuento en cientos de restaurantes de comida casera y tradicional. ¡Los mejores cocidos, carnes y pescados a precio de ganga!

4. 20% de descuento en platos de comida americana

¿Quieres degustar las mejores hamburguesas del mundo? Acompáñalas con un bol de patatas fritas o patatas bravas y todo con un 20% de descuento exclusivo gracias a Descuentos Ideal. ¡No te arrepentirás!

5. Ensaladas desde 8 euros

¿Estás a dieta? No te preocupes, cena una rica ensalada césar o una sabrosa ensalada de patatas desde sólo 8 euros gracias a Just Eat. ¿Quién dijo que pedir a domicilio implicaba saltarse la dieta?