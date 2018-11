3 'chollazos' de Conforama para adelantarte al 'Black Friday'

La cadena de establecimientos especializada en mobiliario y decoración participará un año más en esta cita tan especial FRAN JUSTICIA Lunes, 12 noviembre 2018, 11:32

El próximo viernes 23 de noviembre no será un viernes cualquiera, y es que las tiendas se llenarán de personas en busca del regalo perfecto para sus seres queridos o de ese artículo tan caro que no podían comprar de no contar con las rebajas y descuentos que motiva el 'Black Friday'. Este evento de origen estadounidense volverá a celebrarse un año más en España y se espera un alto volumen de ventas para el mismo, y es que cada vez más españoles compramos en este día del ahorro. ¿Estás entre ellos?

Por si fuera poco, el 'Black Friday' no solo supone una gran oportunidad para renovar tu viejo teléfono móvil o para conseguir auténticas gangas en ordenadores, videonconsolas y moda, entre otros sectores, sino que incluso puede ser un buen momento para redecorar tu hogar o para hacerte con esos muebles que necesitas con suculentos descuentos.

Si no lo crees, marcas como Conforama o Ikea suelen ofrecer rebajas en sus artículos en estas fechas, por lo que te recomiendo permanecer atento a sus respectivas tiendas online para conocer con detalle cuáles serán sus propuestas para el próximo 'Black Friday'. No obstante, si no tienes mucha paciencia y no quieres esperar a los descuentos de 'Black Friday' de Conforama, estás de suerte, y es que la conocida cadena de establecimientos cuenta esta semana con tres 'chollos' con los que podrás ahorrar en tus compras aunque no se celebre todavía el 'Black Friday'. ¿Qué te parece?

Las tres promociones de las que te puedes beneficiar ahora mismo en Conforama son un hasta un 50% de descuento en dormitorios y colchones, promoción que podrás disfrutar hasta el 22 de noviembre; hasta 50% de descuento en sofás, y hasta 40% de descuento en armarios. Además, también puedes aprovechar el 70% de descuento en artículos de liquidación.

Por supuesto, estas no son las ofertas de Conforama para el 'Black Friday', ya que las propuestas de la marca suelen ser aún más ventajosas para sus clientes, por lo que tendremos que esperar todavía unos días para conocer con qué nos sorprenderá la firma en esta gran cita del ahorro.