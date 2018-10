El 'chollazo' de AliExpress para ahorrar en tecnología

Si necesitas comprarte un nuevo móvil o renovar tu viejo portátil, échale un ojo a estas ofertas especiales del gigante comercial online asiático FRAN JUSTICIA Viernes, 19 octubre 2018, 10:56

Con Halloween a la vuelta de la esquina ya son muchos los que no hacen otra cosa que pensar en el aclamado 'Black Friday', y es que el mismo supone una oportunidad única para adquirir una amplia variedad de artículos con descuentos que van desde el 10 hasta el 70% en algunos comercios y establecimientos.

No obstante, si tenías que renovar tu viejo portátil o te has cansado de ese móvil que no ejecuta todas las aplicaciones que te gustaría, no tienes que esperar hasta el próximo 23 de noviembre, día en el que se celebrará esta cita del ahorro, y es que AliExpress se ha adelantado a la fecha ofreciendo una serie de descuentos en este tipo de artículos, los cuales podrás aprovechar haciendo uso del cupón AliExpress de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

La promoción de la que te hablo no es otra que 'Ofertas en alta tecnología', que además es exclusiva para España, por lo que si nos estás leyendo desde cualquier otra parte del mundo, lo siento, lo vas a tener muy difícil. Gracias a la misma podrás ahorrar hasta un 50% en una amplia gama de productos. Desde móviles hasta ordenadores, pasando por impresoras 3D o discos duros, entre otros items.

Si te estás preguntando cómo puedes acceder a esta oferta, es muy fácil, ya que sólo tienes que entrar en la página web de AliExpress, dirigirte hacia el panel de ofertas, que suele estar en la zona central de la página, elegir la de 'Ofertas en alta tecnología' y listo, accederás al amplio catálogo de artículos en descuento. Genial, ¿verdad?

A continuación, te dejo una pequeña lista con algunos de los dispositivos y accesorios tecnológicos que puedes llevarte a casa con estos fantásticos descuentos. ¿Quién dijo que el 'Black Friday' era la única oportunidad que teníamos para ahorrar?

- Xiaomi Portátil Pro con un 17% de descuento.

- Impresora 3D Crealty Ender con un 43% de descuento.

- Monitor LCD Phillips con smartcontrol Lite con un 15% de descuento.

- Portátil Lenovo Ideapad 52OS con un 17% de descuento.

- Altavoces Logitech Z200 con un 20% de descuento.