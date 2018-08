Estos cereales te pueden ayudar a adelgazar

Son una alternativa de desayuno ideal para todos aquellos que quieren bajar de peso FRAN JUSTICIA Viernes, 17 agosto 2018, 09:06

Admítelo, estas vacaciones te has olvidado completamente de la dieta, y es que la cervecita en plena orilla del mar es un placer que muy difícilmente podemos rechazar, ¿verdad? Si a ello le sumas las tapitas, las siestas hasta las siete de la tarde, los helados de media tarde, el helado de después de cenar. Sí, estamos todos igual querido, ¡miedo da subirse a la báscula!

Afortunadamente, aunque no lo creas, las vacaciones llegan a su fin y, por ende, podemos volver a ponernos a rajatabla con nuestra alimentación, claro, siempre y cuando no queramos que el próximo verano nos confundan con un auténtico megalodón. Si eres de los que ya se ha puesto de nuevo las pilas, hoy te traigo tres alternativas para que tus desayunos sean ricos, equilibrados y sobre todo, adelgazantes.

Se trata de tres cereales que pueden ayudarte a adelgazar, ¿quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo!

1. Avena

Nos encontramos este cereal a diario. La realidad es que la avena, además de ser una sustancia muy beneficiosa para las personas diabéticas debido a que regula el nivel de azúcar en sangre, es muy nutritivo y saludable, de ahí que sea el primero de los que te recomendamos, así que no dudes en tomarlo, ya sea en forma de cereal o como batido. No puede faltar en tu dieta y lo puedes combinar con una gran variedad de alimentos, aunque lo más normal es con leche, agua, fruta o yogur. Permite ir eliminando la grasa poco a poco y a la vez perder peso ya que no comeremos en exceso, puesto que la sensación de saciedad que nos ofrece es muy elevada. Es un excelente depurador y limpiador del cuerpo y el organismo capaz de aportar a la vez fibra, vitaminas, y minerales necesarios para su correcto funcionamiento.

2. Centeno

El centeno es otro cereal que no se queda atrás, y es que también es un excelente adelgazante, debido a su bajo contenido en grasas y proteínas. De forma similar a como ocurre con la avena, el centeno presenta un alto poder saciante, que te permitirá evitar esa mala rutina de comer entre horas, no tendrás que matar al gusanillo porque dicho gusanillo no existirá. Por otro lado, es una buena opción también debido a que es rico en calcio, fósforo y carbohidratos, por lo que para personas que realizan deporte con asiduidad es una de las mejores opciones, siempre y cuando lo combinen con algo de proteínas, por ejemplo algo de pescado, carne, etc.

3. Linaza

La linaza es la semilla del lino, y es ideal no sólo para saciar nuestro apetito sino también para regular el tránsito intestinal y por ende eliminar las toxinas y residuos que se acumulan en nuestro organismo. Posee un alto contenido en fibra, de ahí los efectos anteriormente mencionados, pero además también nos ofrece ácidos omega 3, ideales para acabar con la retención de líquidos. Precisamente por este doble efecto es que conseguiremos adelgazar. A diferencia de los anteriores también ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, y los puedes utilizar en todo tipo de comidas, a partir de aceites o de las propias semillas. Una ensalada con un toque de aceite de linaza es una comida diez para conseguir un cuerpo diez.