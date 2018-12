5 camisetas que todo fan de Disney querría tener para Navidad

on el mes de diciembre a punto de llegar a su ecuador ya son muchos los que no hacen otra cosa que pensar qué van a regalarle a sus seres queridos. No cabe duda de que hacer un regalo a veces puede llegar a ser muy complicado, especialmente si no conocemos del todo los gustos de esa persona, por lo que te animo a que le hagas el tercer grado a esa persona antes de comprar algún presente para él o ella.

No obstante, tengo claro que tú no tienes ese problema, y es que si has llegado hasta aquí es porque sabes de sobra que ese ser querido al que le quieres regalar es un auténtico fanático de Disney. Eso o el fanático eres tú y estás aquí porque el tema realmente te interesa. Sea como sea, estás en el sitio adecuado, y es que tanto si no tienes ideas de regalos como si te has visto más de dos veces cada uno de los clásicos de Disney, las camisetas de las que voy a hablarte van a posicionarse en lo más alto de tu 'wishlist'. ¡Te lo aseguro!

Estas camisetas las puedes encontrar en La Tostadora, donde podrás beneficiarte de un jugoso descuento con el cupón descuento La Tostadora de Descuentos Ideal. Se trata de prendas con diseños originales que recuerdan algunas frases míticas de las películas de Disney o a algunos de los personas más reconocidos del famoso estudio de animación. ¡Estas son mis favoritas!

1. Camiseta de 'Alicia en el País de las Maravillas'

Si 'Alicia en el País de las Maravillas' es tu peli Disney favorita, no puede faltar en tu armario esta camiseta de manga corta básica con ilustración de Alicia de espaldas junto a una frase más que significante, 'No puedo volver al ayer porque era una persona diferente«.

2. Camiseta de 'El Rey León'

¿Existe un personaje más sabio de Disney que Rafiki? El leal consejero de Mufasa y, posteriormente, Simba, protagoniza esta camiseta en la que deja claro que «el pasado puede herir, pero sólo hay dos opciones, huir de él o aprender de él».

3. Camiseta de 'Kingdom Hearts'

No es una película de Disney, pero 'Kingdom Hears' se ha convertido en el videojuego más famoso protagonizado por personajes del conocido estudio. En esta camiseta llevarás contigo a Sora y a Roxas, dos personajes principales de la conocida saga, que en enero estrenará su esperada tercera parte.

4. Camiseta de 'Blancanieves'

Las prendas con lemas feministas son tendencia, ya que a través de las mismas se puede luchar contra lo que todavía, por desgracia, es una realidad, es decir, el machismo. En esta ocasión Blancanieves, la primera princesa Disney es la encargada de gritar bien alto un lema que ya se viene escuchando desde los años 50, 'We can do it'. ¡Podemos hacerlo!

5. Camiseta de Scar

Está claro que Scar es uno de los villanos más carismáticos y queridos por los fans de Disney, por lo que no puede faltar en tu armario esta camiseta con una de las frases míticas del conocido león, 'Estoy rodeado de idiotas'.

Estas son sólo algunas de las camisetas de Disney que puedes conseguir en La Tostadora. Por ello, no dudes en echarle un ojo al catálogo de la tienda, ya que además de camisetas también puedes encontrar tazas, cuadros, fundas para el móvil y muchos más regalos personalizables.