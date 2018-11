La camiseta feminista de Disney de Pull & Bear que arrasará durante el 'Black Friday'

La conocida firma textil low-cost volverá a sumarse un año más a esta cita del ahorro FRAN JUSTICIA Jueves, 8 noviembre 2018, 09:27

El próximo 23 de noviembre tienes una cita. Si, no te hagas el tonto/a, y es que sabes de sobra que se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, la mayor fiesta del ahorro en los 365 días del año, ya que algunas firmas superan enormemente los descuentos ofrecidos durante las rebajas de invierno o verano.

Está claro que si eres un 'fashion victim' estarás esperando este día como agua de mayo, puesto que es una oportunidad para renovar tu fondo de armario y llevarte a casa auténticos 'must have' a precio de ganga con los descuentos de 'Black Friday'. ¿Me equivoco?

Si eres tan previsor/a como yo y has comenzado a redactar una 'wishlist' de cara a este evento de precios especiales, ojo, no des por cerrada la misma, y es que echando un ojo al catálogo de Pull & Bear he encontrado una pieza digna de formar parte de tu guardarropa, claro, siempre y cuando seas tan fan de Disney como yo. Si es así, sigue leyendo porque lo que he descubierto te va a encantar.

La primera de estas joyas es una camiseta inspirada en 'La Bella Durmiente'. Si el clásico del conocido estudio de animación nos hablaba de que sólo podríamos despertarnos de un largo sueño con un beso de amor verdadero y nos mostraba a una princesa a la cual no se le había movido ni una pestaña durante tal «letargo», en esta prenda de Pull & Bear con la imagen de Aurora dejaremos bien claro a estos «príncipes» que ni los necesitamos y, sobre todo, que no somos princesas por la mañana. Cuesta 12, 99 euros, ¿vas a perder esta oportunidad?

De momento, esta camiseta no está rebajada, por lo que te animo a que esperes hasta el 23 de noviembre, día en el que se celebrará el 'Black Friday' para disfrutar así de los descuentos de 'Black Friday' de Pull&Bear. ¡No te vas a arrepentir!