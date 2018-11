3 cajas de experiencias de Smartbox que sólo puedes conseguir online

Si te has quedado sin planes este finde, toma nota de estas alternativas de ocio y entretenimiento FRAN JUSTICIA Viernes, 2 noviembre 2018, 16:17

Parecía que no iba a llegar nunca, pero el fin de semana ya está aquí, con todo lo que ello significa, ¿te toca descansar? Si tienes este finde libre igual estás pensando cómo aprovecharlo. Quedar con amigos, disfrutar de una maratón de tus series favoritas, ponerte al día en el gimnasio... Son tantos los planes que puedes llevar a cabo que podríamos dedicarle un artículo en exclusiva a cada uno de ellos.

No obstante, hoy voy a recomendarte varias opciones a disfrutar económicas y de gran entretenimiento. ¿Conoces las cajas de experiencias de Smartbox? Las mismas te ofrecen una amplia variedad de planes a precio de ganga y para disfrutar en la mejor de las compañías.

Si no las conocías, no tienes de qué preocuparte, ya que a continuación voy a recomendarte algunas de las mejores. Además, las cajas de las que voy a hablarte son sumamente especiales. ¿La razón? Sólo puedes hacerte con ellas a través de la página web de Smartbox, por lo que no podrás adquirirlas en establecimientos físicos como grandes almacenes e hipermercados.

Como te he dicho, ve buscando una buena compañía y apunta bien estas experiencias para vivir un finde totalmente diferente. ¡No te arrepentirás!

1. Magia en Andalucía

Andalucía es la tierra del flamenco y del arte del sur, con espacios únicos como la Alhambra de Granada o la mezquita de Córdoba. Esta caja de venta exclusiva en web es el regalo perfecto para conocer y degustar su magia en una estancia única de una o dos noches para dos en hoteles o palacios de hasta 5 estrellas. ¡Empapaos del duende andaluz! Os encantará, os lo aseguro.

2. Acción en el aire

Si eres un amante de las actividades de riesgo, esta es tu caja de experiencias. Gracias a la misma podrás disfrutar de una de las 238 actividades aéreas que puedes experimentar con Smartbox. Pilota una avioneta, paséate en globo o vuela en parapente. ¡Descubre el mundo desde arriba y siente la adrenalina!

3. Saborea la gastronomía de Cataluña

¿Eres de buen comer? Entonces no pienses en otra cosa que no sea esta caja de experiencias de Smartbox, con la que tendrás la oportunidad de disfrutar de una cena con bebida incluida en un estiloso restaurante catalán de cocina de autor. ¡Querrás repetir!