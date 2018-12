3 cajas de experiencia de Smartbox que puedes regalar por Navidad por menos de 50 euros

Este año olvídate de regalar la típica corbata o el perfume de turno FRAN JUSTICIA Lunes, 10 diciembre 2018, 12:39

La Navidad está a la vuelta de la esquina, de hecho está a tan sólo dos semanas, por lo que seguro que ya has empezado a pensar cuáles van a ser los regalos perfectos para tus seres queridos. ¿Me equivoco? Si bien encontrar un presente que no defraude es complicado, ello no tiene porqué llevarnos a desistir en la idea de dar el mejor regalo a esa persona especial y optar, por ende, por regalarle la típica corbata o el perfume de turno. Error, gran error.

Por ello, hoy voy a recomendarte tres regalos que seguro que van a entusiasmar y mucho a tus seres queridos. ¿Qué te parece regalarles una experiencia? En Smartbox son especialistas en crear las mejores cajas de experiencias para vivir aventuras, actividades gourmet, conocer mundo o experimentar un momento de descanso y relax. Además, regalar una caja de experiencia Smartbox es muy fácil, puesto que sólo tienes que entrar en la página web, elegir la experiencia, pagarla y listo.

Hay dos tipos de cajas de experiencias, las físicas y las electrónicas, estas últimas se envían directamente al correo de esa persona, por lo que Smartbox es la alternativa perfecta para regalos de última hora. A continuación voy a hablarte de algunas de las cajas de experiencia más baratas.

1. Restaurantes para ti

460 restaurantes de cocina mediterránea, internacional y de tapas Para los amantes de la buena mesa, de los sabores y aromas de su región o para quienes gozan al descubrir platos exóticos. Con este regalo podréis disfrutar de una deliciosa cena con bebida en un exclusivo restaurante de cocina tradicional o del mundo. ¡Deleitad vuestro paladar con este exquisito menú! Cuesta 49,90 euros.

2. Experiencia para dos

2090 experiencias como accesos a spa, cenas, barranquismo, kayak y mucho más Si lo que queréis es pasar un día para recordar, este es vuestro regalo. Os proponemos un sinfín de planes como masajes descontracturantes, cenas internacionales o arriesgadas actividades de aventura como rafting o paintball, para que viváis un momento único. ¡Disfrutad en compañía de la magia de estas propuestas! Su precio es de 39,90 euros.

3. Estancia en casa rural

550 casas rurales con encanto, posadas, masías, hospederías, haciendas… Si os apasiona rodearos de naturaleza os encantará un fin de semana como éste. Un regalo en forma de escapada de una noche en un hotel rural para descubrir paisajes increíbles. ¡Llenad vuestros pulmones de aire puro y respirad felicidad! Disfruta de esta caja desde 49,90 euros.