¿Cuándo caduca el aceite de oliva?

El aceite de oliva, especialmente el virgen extra, como el que comercializa la empresa granadina Maeva, es un pilar fundamental de la dieta mediterránea, una de las razones por las que se considera a esta gastronomía como una de las más saludables del mundo.

Este manjar dorado es una fuente inagotable de nutrientes y favorece la salud cardiovascular. Además, nos ayuda a controlar el colesterol malo y aumenta los niveles de colesterol bueno, así como permite a los que la toman adelgazar, puesto que aporta muy pocas calorías.

Sin embargo, pese a aportar tantos beneficios al organismo, son muchos todavía los que desconocen si el aceite de oliva caduca o no, y es que la mayoría de personas asegura que este producto no tiene fecha de caducidad. ¿Tú qué opinas?

La realidad es que el aceite de oliva no caduca, pero es recomendable consumirlo lo más antes posible para que no pierda todas las propiedades que te he mencionado anteriormente. A pesar de que no caduca, sí va deteriorándose con el paso del tiempo, llegando incluso a oxidarse y ponerse rancio, por lo que ten en cuenta este detalle. Para evitar llegar a esta situación hay que cuidar su conservación, preservándolo de la luz y las altas temperaturas para que pueda mantener sus propiedades y que no pierda ni aroma ni sabor.

En resumen, el aceite de oliva no tiene fecha de caducidad, pero sí fecha de consumo preferente, ya que deberás ingerirlo lo más antes posible para que sus propiedades se encuentren al 100%.