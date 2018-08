Cabello teñido: ¿cómo mantener el color con aceite de oliva?

Especialmente en verano mantener el color en un cabello teñido es muy complicado, ya que la abundante exposición al sol y las altas temperaturas son nocivos contra él FRN JUSTICIA Miércoles, 22 agosto 2018, 08:32

¿Acabas de teñirte el pelo? No sé si darte la enhorabuena por atreverte con un cambio de look o darte el pésame, y es que te aseguro que si no lo cuidas, tu pelo tiene las horas contadas. Bueno, al menos el color con el que te has teñido, y es que la constante exposición al sol durante el verano y las altas temperaturas no son precisamente los mejores aliados para mantener el brillo y el color en tu cabello. Más bien, al contrario.

No obstante, no tienes de qué preocuparte, ya que voy a explicarte un truco para mantener el color con aceite de oliva. Sí, el aceite de oliva, como el que comercializan desde la empresa granadina Maeva, no sólo es un ingrediente esencial de la dieta mediterránea, sino que también ha sido utilizado desde la antigúedad como un gran aliado para la belleza, tanto para la piel como para el cabello, eliminando estrías o hidratanto profundamente el entorno capilar. ¿Qué te parece?

Al tratarse de un remedio casero, prácticamente no tendrás que gastar en llevarlo a cabo, así que creo que es una opción fantástica si quieres mantener el color de tu cabello teñido sin dejarte el sueldo en el intento. Sí, no me enrollo más, voy a contarte cómo puedes aprovechar el aceite de oliva para mantener el brillo y el color en tu cabello teñido.

Básicamente, tienes que elaborar una mascarilla capilar casera. Si no tienes aceite de oliva, también nos sirve aceite de coco. Como te decía anteriormente, los compuestos químicos de los tintes, las altas temperaturas, la exposición al sol, la sal del mar y el cloro de la piscina acabarán resecando y decolorando tu cabello, por lo que es muy importante que te apliques esta mascarilla casera al menos una vez a la semana. Humedece tu pelo previamente con agua caliente y, posteriormente, aplica el aceite de oliva mientras te realizas pequeños masajes sobre tu cuero cabelludo. ¡Listo comenzarás a notar la diferencia!