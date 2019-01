7 bolsos para triunfar en las rebajas de El Corte Inglés

Las mejores marcas y algunos de los modelos más cotizados del mercado tienen grandes descuentos A.Á. Jueves, 10 enero 2019, 10:20

Las Navidades ya han acabado, pero lo bueno es que continúan las rebajas y los descuentos. Si Papa Noel o los Reyes Magos no han acertado y no te han traído ese bolso que tanto tiempo llevas pidiendo, no te preocupes, seguro que está en la sección de moda de El Corte Inglés y tiene grandes rebajas

El periodo de descuentos comenzó el pasado 6 de enero, y estará disponible hasta finales de febrero, además, puedes aprovechar los cupones promocionales de Descuentos Ideal para conseguir rebajas extra en tus prendas o accesorios favoritos.

Marcas como Michael Kors, Tommy Hilfiger, Calvin Klein o Adolfo Dominguez tienen sus bolsos rebajados hasta el 40% o el 50%. Piezas únicas que puedes conseguir a mitad de precio. Aquí te seleccionamos lo mejor de las rebajas para que triunfes:

LAUREN RALPH LAUREN Bolso de mano pequeño Lauren Ralph Lauren de piel vacuna en negro con pespuntes a contraste por 74,90€

TOMMY HILFIGER Bandolera pequeña de mujer Tommy Hilfiger en azul marino con charm de la marca por 119,50€

MICHAEL KORS Bandolera de mujer Whitney mediana de piel acolchada por 175€

CALVIN KLEIN Tote mediano Calvin Klein en plata con logotipo metálico por 72,50€

MICHAEL KORS Funda para cámara pequeña de piel acolchada tricolor por 137€

Bolso de mano estilo citybag con interior estampado

ADOLFO DOMINGUEZ Bolso de hombro en textil color negro por 59€