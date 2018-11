'Black Friday' en tecnología: 3 tablets que podrás llevarte con descuento

Quedan justo dos semanas para que tenga lugar la cita del ahorro más importante del año, es decir, el 'Black Friday', ya que con motivo de esta jornada son numerosas las marcas y establecimientos que ofrecen jugosos descuentos en una amplia variedad de artículos. Desde moda y complementos hasta electrodomésticos, móviles u ordenadores, entre otros productos podrás encontrar muy rebajados durante el próximo 23 de noviembre, día en el que se celebrará este evento de origen americano.

No obstante, a pesar de que el catálogo del 'Black Friday' es muy variado, no cabe duda de que hay unos auténticos «reyes» de estos días: los artículos tecnológicos. ¿La razón? Normalmente estos productos suelen tener un precio algo elevado que nos lleva a poder adquirirlos con cuentagotas, pero en esta jornada tan especial suelen experimentar descuentos de hasta el 50%, por lo que los consumidores no dudan en llevarse a casa cuantos más, mejor.

Si estabas pensando en comprar durante el 'Black Friday' una tablet, estás de suerte, ya que a continuación voy a hablarte de tres modelos que con toda probabilidad podrás llevarte con descuento gracias a este periodo de precios especiales y a los descuentos de 'Black Friday' en tablets e ipads. ¡Toma nota!

1. Huawei Mediapad T3

Cuenta con una pantalla táctil IPS de 9.6 pulgadas con una resolución de 1280x800 pixeles; procesador Quad-Core Qualcomm Snapdragon 425 hasta 1.4 GHz; 2 GB de memoria RAM; 16 GB de almacenamiento y batería de 4800 mAh, entre otras cualidades.

2. Lenovo TB

Si lo que buscas es hacer tus tareas y utilizar tus aplicaciones con un buen rendimiento atento a lo que ofrece la tablet Lenovo TB-X103F en color negro. Su procesador Qualcomm Snapdragon y la pantalla IPS de alta definición te garantizan un funcionamiento y una buena visualización de tus contenidos. ¿Qué más necesitas?

3. Galaxy Tab S3

Con una pantalla Super AMOLED, la TAB S3 lleva tu entretenimiento al máximo nivel, con colores más ricos y detallados. Además, su lápiz digital que no necesita batería son todo lo que necesitas para que escribas y dibujes sin esfuerzo.