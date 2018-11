'Black Friday' de Pc Componentes: ¿qué ofertas habrá y cuándo empieza?

Si eres un auténtico ahorrador, el próximo 23 de noviembre tienes una cita. ¿La razón? Se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, una de las campañas de ventas más importantes del año, y es que según un estudio, al menos un 60% de los españoles compra en este día, ya sea caprichos para sí mismos o regalos para sus seres queridos, ya que dada la cercanía de las fiestas son cada vez más los que adelantan las compras navideñas con el objetivo de reducir el presupuesto empleado, especialmente si la mayoría de regalos son de primeras firmas o productos informáticos. ¿Estás entre ellos?

No cabe duda de que gracias a los descuentos del 'Black Friday' podemos conseguir artículos que jamás pensamos que tendríamos y mucho menos sin dejar nuestro bolsillo en números rojos. Me estoy refiriendo evidentemente a los productos de las primeras marcas, ya que aunque no lo creas es posible llevarte un sinfín de productos de firmas conocidas a precio de ganga, desde ropa y calzado hasta ordenadores o zapatillas deportivas. ¡Tú decides!

De hecho, artículos como ordenadores, móviles o consolas son los que año tras año se colocan primeros en el ranking de los más vendidos del 'Black Friday', por lo que un año más podrás hacerte con este tipo de productos con descuentos de hasta el 50%. Y si no lo crees, sólo tienes que echarle un ojo a las propuestas de tiendas como MediaMarkt o Pc Componentes.

Esta última incluso ha confirmado que adelantará las ofertas de 'Black Friday', tal y como hizo el año pasado, por lo que podrás disfrutar de los descuentos de 'Black Friday' de Pc Componentes a partir del próximo lunes 19 de noviembre y hasta el viernes 23. Lo que se desconoce, por el momento, es si la firma repetirá una vez más la dinámica de ofrecer ofertas por categorías cada día de la semana. ¡Tendremos que esperar!

No obstante, si no puedes esperar hasta el próximo lunes, en Pc Componentes ya están calentando motores para el 'Black Friday' y por ello ya puedes disfrutar de algunos 'chollos' en su catálogo. Hoy puedes conseguir ordenadores 'gaming' a precio de ganga, ¿vas a perder esta oportunidad 'Pre Black Friday'?