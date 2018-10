¿Por qué el 'Black Friday' se llama así?

La semana que viene daremos por concluido el mes de octubre y daremos la bienvenida al mes de noviembre, por lo que ya son muchos los que están pensando en la próxima gran cita que se avecina el 'Black Friday'. A pesar de ser tan conocido, existe mucho desconocimiento acerca del origen y la historia de esta gran cita del ahorro, la cual supone una de las mayores campañas de ventas del año y el inicio oficial del periodo de compras navideño.

La realidad es que este evento se originó en los años 60 por parte de los negocios minoristas. Estos tenían la necesidad de limpiar su stock antes de la llegada de la Navidad para disponer así de espacio libre en el que almacenar las nuevas mercancías que les llegarían para esta fecha. De ahí que el día posterior al Día de Acción de Gracias, es decir, la penúltima semana del mes de noviembre, no dudaran en ofrecer descuentos y ofertas en una amplia variedad de artículos, lo que les condujo a grandes ganancias.

Con el paso de los años, las grandes superficies y algunas prestigiosas marcas se percataron del éxito de esta promoción, por lo que no dudaron en sumarse. No obstante, hasta aproximadamente 2010, el 'Black Friday' no era tan conocido a nivel mundial, así que hasta esa fecha sólo se celebraba en países norteamericanos y algunos asiáticos como Japón o China.

Pese a que este es su origen son todavía muchas las personas que desconocen la razón por la cual se conoce a esta cita del ahorro como 'Black Friday', y es que sí, se hace referencia al viernes porque suele celebrarse en este día, pero, ¿por qué catalogarlo como 'viernes negro'?

La respuesta es sencilla. En la década de los 60, los comercios minoristas utilizaban la tinta roja para contabilizar sus pérdidas, mientras que la tinta negra era utilizada para contabilizar las ganancias. Normalmente los libros de contabilidad de este tipo de negocios estaban llenos de tinta roja, ya que la mayoría de los días solían registrar pérdidas. Sin embargo, el día posterior al Día de Acción de Gracias cuando decidieron celebrar esta especie de 'outlet', los libros se llenaban de tinta negra, de ahí que fuese denominado como 'Viernes negro' por la abundante tinta negra que se utilizó ese día para apuntar las ganancias.

Actualmente el 'Black Friday' no se celebra únicamente un día, ya que muchos comercios lo alargan a toda una semana, el fin de semana e incluso algunos ofrecen ofertas y descuentos durante todo el mes de noviembre. Por ello es que se ha convertido en una cita ineludible para los más ahorradores, ya que durante la misma podemos adquirir una amplia variedad de artículos a precio de ganga. Y tú, ¿qué comprarás este año? Permanece atento a los descuentos de 'Black Friday' de Ideal para no perderte ninguna oferta.