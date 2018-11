'Black Friday' en FNAC: 3 'etiquetas negras' del día que no puedes perderte

La conocida cadena de establecimientos está ofreciendo descuentos diarios en diversos productos a modo de cuenta atrás para el 'Black Friday' FRAN JUSTICIA Miércoles, 14 noviembre 2018, 11:59

Quedan apenas 8 días, 13 horas, 35 minutos y 13 segundos para que se celebre el 'Black Friday', y no, no llevamos la cuenta nosotros, sino FNAC, que ya tiene una cuenta atrás para este aclamado día del ahorro. ¿Qué te parece?

De hecho, FNAC es una de las firmas que se ha adelantado a la cita o, bueno, al menos está calentando motores para la misma ofreciendo descuentos a sus clientes en una amplia variedad de artículos. Estos descuentos, los cuales puedes identificar gracias a sus 'etiquetas negras', son diferentes cada día y únicamente pueden aprovecharse durante el tiempo que marca el reloj de FNAC.

Por supuesto, estas ofertas nada tienen que ver con los descuentos de 'Black Friday' de FNAC que podrás aprovechar el próximo 23 de noviembre, por lo que te recomiendo que reserves parte de tu presupuesto para este día tan especial.

Eso sí, actualmente dispones de varios 'chollos que yo no dejaría escapar, así que no dudes en echarle un ojo a la página de FNAC para conocer más detalles. De momento, te dejo algunas de las 'etiquetas negras' del día de FNAC que me han parecido más interesantes:

- Pack en DVD y Blu-Ray de Alex de la Iglesia por 8 euros. Incluye las películas 'Las brujas de Zugarramurdi', 'Perfectos desconocidos' y 'Mi gran noche'.

- Portátil Microsoft Surface Laptop de 128 GB por 808 euros.

- iPhone 7 de 32 GB por 484 euros.