3 beneficios del aceite de oliva para la piel

Además de ser un ingrediente ideal para protegernos de enfermedades cardiovasculares, este manjar dorado también puede permitirte lucir una dermis joven y radiante FRAN JUSTICIA Viernes, 28 septiembre 2018, 12:53

El aceite de oliva es uno de los ingredientes más famosos de la gastronomía española, y es que el mismo es un pilar fundamental en la conocida y alabada dieta mediterránea. Entre otros de los beneficios que ocasiona ingerir habitualmente aceite de oliva virgen extra, como el que comercializa la empresa granadina Maeva, se encuentra el hecho de que el mismo es sumamente beneficioso de cara a evitar enfermedades cardiovasculares, así como también reduce el nivel de colesterol malo.

No obstante, no sólo produce beneficios en el organismo, y es que el aceite de oliva también puede ser el mejor aliado para tu cuidado estético. ¿La razón? Puede permitirte lucir una dermis joven y radiante. Para ello, sólo tienes que aplicarlo habitualmente sobre tu rostro o el cuerpo, de forma similar a un tratamiento de belleza. No obstante, ingiriéndolo en tus comidas también notarás beneficios estéticos en tu piel.

Entre algunos de los beneficios que ocasiona el aceite de oliva para la dermis destacan los tres siguientes:

- Potencia la hidratación de tu piel y combate la sequedad de forma sencilla y rápida. Es uno de los hidratantes naturales más efectivos.

- Tiene gran capacidad para reparar tejidos dañados de la piel, por lo que suele ser una buena alternativa para curar heridas, marcas o cicatrices.

- Gracias a su alto contenido de ácidos grasos naturales y por ser rico en vitaminas E y K, es una gran alternativa para luchar contra el envejecimiento prematuro, ya que permite el mantenimiento de la elasticidad natural de la piel.