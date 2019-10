5 básicos de Zara que tienes que fichar antes del Black Friday

Añade las prendas a tu whislist y consíguelas con descuentos R.I Viernes, 11 octubre 2019, 09:15

Somos muchas las que confiamos en Zara para renovar nuestro armario este otoño- invierno 2019/20. Y lo cierto es que no nos extraña lo más mínimo. El buque insignia de Inditex parece albergar todas las tendencias de la temporada que hace tiempo dictaron las pasarelas. Si has echado un ojo al street style y a las redes sociales, ya sabrás cuáles son, por si aún no lo tienes claro, aquí te dejamos los 5 imprescindibles que tienes que fichar antes de que llegue el Black Friday 2019:

Unas botas cowboy

Con vestidos cortos y pantalones baggy color pastel quedan sumamente favorecedoras y se pueden usar sea cual sea la estación en la que nos encontremos. Las cowboy son el 'must' del otoño.

Una gabardina

Esta prenda es un clásico, un must de sofisticación y elegancia, perfecta para ir a la oficina, o para salir cualquier tarde. Puedes comprarla en el beige de toda la vida o puedes hacerte con alguna en un tono un poco más original. ¿Te atreves?

Una blazer de cuadros

Los cuadros son uno de los estampados ineludibles del otoño. Si los juntamos con una blazer oversize, otro de los básicos del armario de esta temporada, tenemos el combo perfecto. Ya sean de mayor o menor tamaño, de diferentes tonos, colores complementarios o monocolor, las americanas que tengan este estilo combinarán tanto con pantalones como con vestidos y monos.

Una falda de piel

Con una camiseta o un top quedan estupendas para explorar la ciudad. Ahora, con las temperaturas más frías, curiosamente se llevan las minifaldas de cuero. La viral de zara con efecto plisado no queda en granate, pero en negro es igual de bonita y aún más combinable.

Un jersey pastel

Los colores pastel son el pantone del otoño. Hazte con una jersey lila, rosita o azul bebé. Te aseguramos que podrás ponértelos con todo y tus looks van a arrasar.

¿Qué encontrarás en Black Friday ZARA?

El funcionamiento del Black Friday Zara España es diferente al de otras tiendas en dicha fecha. En vez de seleccionar y aplicar descuentos en un número concreto de productos, las ofertas Black Friday Zara se basan en un descuento del 20% en todos los productos, incluyendo los productos de hogar de la tienda ZARA HOME. Esto quiere decir que también estarán rebajados los productos de nueva colección, algo que solo podemos encontrar en dicha fecha. Además, tendremos gastos de envío gratuitos para pedidos superiores a 30€ o recogida gratis en tienda en cualquier momento.

A diferencia de otras marcas, ZARA celebra únicamente el Black Friday en sus tiendas durante el último viernes de noviembre. Si vamos a comprar en la tienda online, si podremos disfrutar de un par de horas más de descuento en el llamado PreBlack Friday, comenzando a las 22:00 de la noche del día anterior. Igualmente, las ofertas del Black Friday ZARA terminan al acabar el viernes.

Te recordamos que también puedes conseguir un precio inferior al marcado en las rebajas del Black Friday España, añadiendo el cupón de descuento Black Friday ZARA de Descuentos Ideal.

¿Estás listo para empezar a planificar tus compras?