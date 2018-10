5 artículos de Maison du Monde que no pueden faltar en tu casa este Halloween

La conocida firma ha creado una colección de productos de decoración inspirada en esta terrorífica fecha FRAN JUSTICIA Miércoles, 31 octubre 2018, 11:15

Este 31 de octubre como probablemente ya sabrás se celebra la noche más terrorífica del año, es decir, Halloween. Esta celebración, de origen celta, es mayoritariamente seguida en diversos países americanos, pero desde hace unos años se ha globalizado, de tal forma que hoy en día pocas son las personas en el mundo que deciden no formar parte de ella, ya sea saliendo de casa disfrazados, organizando una fiesta en casa o viendo una maratón de películas y series de terror. ¿Tú cómo lo vas a pasar?

Quizá con motivo de la fecha estabas pensando invitar a tus amigos a casa para disfrutar de una cena juntos y poneros al día de vuestras vidas, y es que tras el verano y con la vuelta a la rutina, seguro que hace mucho que no les ves. Igual te estabas planteando la posibilidad de decorar tu casa, pero no eres muy fan de pegar pegatinas en las ventanas, colgar fantasmas del techo, esparcir arañas por el suelo... ¿Significa esto que no puedes decorar tu casa para Halloween? En absoluto, y es que siempre puedes optar por una decoración minimalista y oscura para que tus invitados se sientan en una auténtica fiesta de Halloween pero sin perder un ápice de esa decoración 'chic' que te gusta tener en casa.

De hecho, si lo que buscas es una decoración minimalista con pequeños toques de tonos oscuros, estás de suerte, y es que Maison du Monde, la conocida firma de mobiliario y decoración, ha creado una colección de productos inspirada en Halloween, por lo que podrás dar a tu casa un toque fúnebre y acorde a la cita sin que ello signifique colocar calabazas o llenarlo todo de sangre.

A continuación te hablo de algunos de los artículos que más han llamado mi atención. Después, no dudes en hacer uso del descuento Maison du Monde de Descuentos Ideal para obtener una suculenta rebaja en tu compra. ¡Toma nota!

1. Figura de gato negro

Los gatos negros son uno de los símbolos de Halloween, así que no puede faltar en la decoración de tu hogar esta lujosa figura de gato negro hecha de porcelana. Cuesta sólo 4,99 euros.

2. Lámpara de alambre

Si querías adornar la mesa con velas para darle un toque más oscuro a tu cena, siempre puedes optar también por estas lámparas de alambre. La luz de las bombillas es muy tenue, por lo que conseguirás ese ambiente que buscabas. Además, la forma de las mismas se asemeja a los típicos recipientes en los que se colocaban velas en la antigüedad mientras se cenaba, por lo que dará a tu fiesta un toque antiguo ideal. Es tuya por 12,99 euros.

3. Cortina

Sustituye tus cortinas habituales por este modelo negro de ojales de pana con el que darás mayor sensación de oscuridad a la estancia. Cuestan 79,99 euros.

4. Espejo

Este espejo es el detalle perfecto que necesitas en tu salón para que tus invitados puedan retocarse el maquillaje o algún aspecto de su disfraz. Además, el mismo se asemeja a los espejos malignos que utilizan las malvadas brujas de los cuentos de hadas, ¿no te parece? ¿Su precio? 222 euros.

5. Guirnalda

Si vives en una casa y no en un piso, esta guirnalda de luces con estrellas negras puede ser la mejor forma de comenzar la decoración de tu domicilio, ya que puedes colocarla en el marco de la puerta para darle la bienvenida a tus invitados. Además, es muy barata, ya que te la puedes llevar a casa por 19,99 euros.