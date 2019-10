5 artículos muy curiosos que puedes comprar en AliExpress

En internet ya podemos encontrar prácticamente de todo A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:47

Internet se ha convertido en una mina de locuras, curiosidades y artículos más que originales. A todo esto, si le sumamos que existe un gigante chino del comercio con vendedores infinitos donde puedes encontrar prácticamente de todo, las posibilidades son infinitas.

AliExpress es una inmensa plataforma que vende de todo, a todo el mundo y a precios muy bajos; como no podía ser de otra forma, navegando por su web encontramos varios artículos muy curiosos e incluso absurdos.

Aquí te dejamos 5 que seguramente te sorprenderán:

Entrenador de dedos

Se acabó lo de hacer deporte y no ejercitar tus dedos, AliExpress vende este anillo de silicona de 3 niveles con un agarre fortalecedor y ejercitador para entrenar tus 5 dedos con las bandas de resistencia fitness. Su precio es de 2,50 euros.

Un jabón de acero inoxidable

En jabones no lo has visto todo. No hasta que no pruebes este jabón de acero inoxidable. Sus vendedores dicen que es estupendo para quitar los olores de las manos. Puedes comprarlo por menos de 1 euro.

Disfraces para perros

No hay nada más cruel para las pobres mascotas que un disfraz. Estos abrigos cuestan menos de 5 euros y traen risas aseguradas.

Capullos de seda natural en bolsa

¿Para qué sirven? ¡Pues para quitarse las espinillas! Basta con mojarlos un poco y pasárselos por el rostro para conseguirlo. En la bolsa vienen 100 unidades y solo cuesta 3 euros.

Plastilina imantada

Esta plastilina viscosa desafí­a la gravedad porque viene con un imán. Puedes crear formas verdaderamente raras por menos de 5 euros la unidad.

