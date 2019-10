El artículo de maquillaje más recomendado por las influencers solo cuesta 19,90 euros

Gracias a una app cada vez es más fácil saber qué productos usan las instagramers A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 15:16

¿Cuál es el producto capilar sin el que no puede vivir Dulceida? ¿Cuál es el labial preferido de Marta Carriedo? ¿Y la base de maquillaje de María Pombo?

Pues bien, ya no es necesario rebuscar en las redes sociales de tus influencers favoritas para averiguar todos estos detalles, ahora existe una app con la que saber cuáles son los restaurantes, series, firmas y un largo etcétera favoritos de las influencers más cool del panorama. Se llama Peoople y está arrasando.

Para ahorrarte trabajo, queremos contarte uno de los productos de maquillaje que más se repite entre las recomendaciones de las españolas, se trata de una paleta de sombras, nada más y nada menos que de la marca NYX. ¿Quieres saber cuál es?

Pues bien, la paleta de sombras de ojos fetiche es la Ultimate Shadow Palette, que tiene 16 colores y cuesta 19,90 euros. Es una paleta con tonos tierra que sienta bien a todos los tipos de ojos y tonalidades de piel. Las influencers la utilizan de día y noche.

