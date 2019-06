Así es el artículo para evitar que tu mascota se vea afectada por las altas temperaturas

El calor puede tener graves consecuencias en nuestros perros y gatos A.Á. Miércoles, 26 junio 2019, 11:43

¿Qué le pasa? Durante las épocas de calor las clínicas veterinarias reciben constantes visitas de propietarios preocupados haciendo esa pregunta. En la mayoría de las ocasiones el culpable es el calor.

Nuestras mascotas también padecen las consecuencias de las altas temperaturas. Sus organismos han de adaptarse a la época estival de la mejor forma posible y, para ello, debemos facilitarles las cosas.

Gracias a Zooplus, hemos descubierto esta esterilla refrigerante Keep Cool. Se trata de una manta que solucionará los días más calurosos. Con este enfriador, tu mascota disfrutará de una superficie siempre fresca.

Este producto ayuda a tu mascota a sentirse bien incluso con temperaturas altas. No siempre es posible que tu perro se bañe en agua fría cuando hace calor, en esos casos, no tienes más que extender la esterilla y estará lista para usar, ya que no necesita enfriamiento previo. Coloca la manta en un lugar fresco y pon a tu mascota encima. Esta cama refrigerante para perros se enfriará gradualmente y ayudará a que tu mascota regule su temperatura corporal.

Esta esterilla decorada con una pequeña imagen de un perro y un gato le proporcionará a tu mascota una sensación muy agradable en los días de calor, puedes colocarla en la cama de tu perro o gato o directamente sobre el suelo. Esta colchoneta refrigerante es también apropiada para los viajes porque se puede plegar de forma que ocupe poco espacio, es perfecta para el coche o incluso si estáis en una terraza tomando algo.

La limpieza se efectúa fácilmente pasando un paño húmedo y un limpiador neutro sobre la superficie.

Es importante dar todo lo mejor a nuestras mascotas. Por eso, te recomendamos que te hagas con este artículo con el que evitarás que tus mascotas sufran las consecuencias de las altas temperaturas. Además, con el cupón Zooplus disponible en Descuentos Ideal podrás tener un descuento extra en tus compras.