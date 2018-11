Arranca el 'Black Friday' de El Corte Inglés: las ofertas que no puedes perderte

El conocido gran almacén volverá a sumarse un año más a este periodo de precios especiales FRAN JUSTICIA Lunes, 19 noviembre 2018, 11:57

Este viernes tendremos dos motivos para estar felices, y es que no sólo podremos disfrutar de nuevo del fin de semana, sino que además se celebra el 'Black Friday', por lo que conseguiremos nuestros artículos favoritos a precio de ganga. ¿No te parece genial empezar con esta idea la semana?

Quedan todavía unos cuantos días para que de comienzo este evento que marcará el inicio oficial de la Navidad, más aún si tenemos en cuenta que son muchos los que aprovecharán esta cita para adquirir con descuento los regalos que entregarán el próximo mes a sus seres queridos. ¿Estás entre ellos?

Si es así, igual no tienes que esperar tanto, ya que algunos establecimientos y comercios adelantarán el 'Black Friday' varios días, por lo que ya incluso puedes beneficiarte de algunas rebajas en una amplia diversidad de artículos. De hecho, en El Corte Inglés ya puedes aprovechar algunas ofertas que seguro que no te dejarán indiferente. Estas promociones no tienen nada que ver con los descuentos de 'Black Friday' de El Corte Inglés, pero no tienen nada que envidiarle.

Tal es así que incluso podrás financiar tus compras sin intereses y gastos adicionales si la misma supera los 200 euros y si tienes la tarjeta de cliente de El Corte Inglés. Eso sí, tendrás que darte prisa, ya que este 'chollazo' sólo estará disponible hasta este miércoles 21 de noviembre, a dos días del conocido 'Black Friday'. Por si te interesa, a continuación te dejo algunas de las ofertas que puedes aprovechar ya en El Corte Inglés. ¡Toma nota!

-Reloj GPS con pulsómetro Forerunner 235 Garmin 70 euros más barato que su precio original.

-Una bicicleta de montaña Big Nine 80 SE 29'' Merida que te va a salir 150 euros más barata.

-Un easy drone a un precio de 39.99 euros.

-Cuchillo Santoku Riviera Arcos por solo 39,95 euros.

