Así eres en el amor según tu signo del zodiaco

Cabezones, celosos, apasionados... Nuestro signo zodiacal tiene mucho que decir sobre cómo somos cuando estamos enamorados FRAN JUSTICIA Miércoles, 22 agosto 2018, 08:32

Encontrar el amor no es una tarea fácil, y mira que hay formas de buscarlo... Apps móviles, páginas de citas, grupos de Facebook, un RT en Twitter, un like en Instagram... En fin, que hay opciones. Sin embargo, a veces nos complicamos demasiado la vida buscando a la persona perfecta, sin caer en la cuenta de que todos tenemos defectos y errores y no, ni el príncipe azul ni la princesa existen.

Si ya lo has intentado todo para encontrar a esa persona quizá ha llegado el momento de echar un ojo a los signos del zodiaco, y es que según varios estudios, esta característica está estrechamente relacionada con nuestra forma de ser al tener una pareja. Así, sólo tendrás que leer todos los signos del zodiaco, descartar aquellas características que no busques en tu media naranja y, por ende, buscar personas que tengan los signos del zodiaco con las cualidades que sí te interesan. Fácil, ¿no crees? Después no dudes en aprovechar Meetic Gratis durante 1 mes gracias a Descuentos Ideal y listo, pon fin a la soltería. ¿Te animas?

1. Aries: Directa y decidida. Cuanto encuentras a esa persona, valoras la sinceridad y, sobre todo, la fidelidad.

2. Tauro: Apasionada, terca y perseverante. Los celos los sueles experimentar solo si te dan motivos, pero mejor que no te los den, ya que la confianza y la seguridad son muy importantes para ti.

3. Géminis: Extrovertida, divertida y en búsqueda constante de vivir nuevas experiencias. Sumamente detallista, sensual y orgullosa.

4. Cáncer: Sensible y emocional. Buscas relaciones duraderas y basas todo en la confianza hacia esa persona. No te importa decir te quiero a tu otra mitad.

5. Leo: Te encanta el drama y buscas ser constantemente el centro de atención de la pareja. Eres fiel y tienes un carácter fuerte.

6. Virgo: Aunque parezcas dura, en el fondo eres muy dulce y una auténtica romántica. Eres muy exigente en tus relaciones.

7. Libra: Tierna, irresistible, pero muy celosa. Además, eres bastante impulsiva y te cuesta evitar conflictos.

8. Escorpio: No eres una gran romántica, pero si eres muy apasionada. Te gusta ser independiente y no estás encima de la otra persona.

9. Sagitario: Eres muy romántica y buscas una relación seria, en la que el respeto y la libertad sean clave.

10. Capricornio: Buscas relaciones estables y eres paciente. No le temes al compromiso y deseas estar siempre con alguien.

11. Acuario: Eres muy abierta y siempre buscas gente exótica y diferente para tus relaciones.

12. Piscis: Eres romántica, tierna y leal. Tu creatividad convierte en duraderas tus relaciones amorosas. No eres nada celosa.