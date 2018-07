Amazon Prime Day 2018 en España. Secretos de compra y ofertas de hoy

Jueves, 12 julio 2018, 16:40

Actualizamos nuestro artículo sobre el Amazon Prime Day 2018 en España con las ofertas que ya están disponibles desde este miércoles día 11.

Ofertas exclusivas para miembros Prime:

Cámara compacta Sony Cyber-Shot DSC-WX500 sólo 214 euros: Ideal para viajar con ella, ya que es muy ligera (sólo pesa 236 gramos). Cuenta con un zoom de 30X, un objetivo Zeiss Vario-Sonnar T que equivale a un 24-720mm f/3.5-6.3, y un sensor de 18Mp. Podrás grabar vídeo en FullHD a 60fps y dispone de WiFi y NFC. Su precio oficial en Sony es de 400 euros, aunque está en El Corte Inglés y MediaMarkt por 279 euros.

Multiherramienta Dremel 4000-4/65 sólo 92 euros: Una herramienta multiusos Dremel, una marca de referencia, que incluye un set de 65 accesorios intercambiables, muy fáciles de sustituir gracias a su sistema EZ Twist. Su motor tiene una potencia de 175W. La he visto en Jardinitis, ZonaOutdoor y Rotopino entre 121 y 153 euros.

Y estas son algunas de las Ofertas del Día más destacadas de esta jornada, a 4 días del Prime Day:

Cámara compacta Sony Cyber-Shot DSC-RX10 II sólo 889 euros: Te ahorras 511 euros. Una cámara pensada para profesionales, con un sensor de imagen CMOS acumulado de tipo 1.0 con chip DRAM con 20.2 Mp efectivos que permite una captura de vídeo súper lenta de hasta 40x y con un obturador de súper alta velocidad de 1/32.000. Incorpora un procesador BIONZ X de alta velocidad, que captura detalles más naturales, imágenes más realistas, y la lente de zoom ZEISS Vario-Sonnar T proporciona una gran apertura constante de F2.8 en todo el rango de zoom de 24-200 mm que te permitirá capturar increíbles primeros planos. También podrás grabar vídeos 4K. Su precio en Sony es de 1400 euros y en tiendas ronda y supera de largo los 1100 euros, caso de MediaMarkt, por ejemplo. Mínimo histórico.

Pulsómetro Polar M600 sólo 170 euros. 2 colores: Reloj deportivo con GPS y pulsómetro integrado en la muñeca, de una marca de total referencia como Polar. En comparativa de Google Shopping se comprueba que su precio en otras tiendas oscila entre los 225 y los 365 euros, y su precio oficial es de 249.90 euros, así que es una oportunidad genial para hacerse con él. Mínimo histórico.

Portátil Lenovo Ideapad 320-15AST A6/8GB/1TB sólo 299 euros: Ahórrate 170 euros: Un portátil con muy buenas características si lo quieres para las tareas básicas del día a día, ver vídeos en Youtube, chequear redes sociales y navegar a tope por Internet. Cuenta con procesador AMD A6-9220 a 2.5GHz (hasta 2.9GHz), 8GB de memoria RAM, 1TB de capacidad en su disco duro y con Windows 10 Home ya instalado. Su precio oficial es de 469 euros, y está en PCComponentes por 409 euros. Mínimo histórico.

Ratón inalámbrico Bluetooth Logitech M590 Silent sólo 27.99 euros: Una gran relación calidad-precio si se busca un buen ratón Bluetooth. En la página oficial de Logitech cuesta 51.99 euros, y en PCComponentes y MediaMarkt está por 39.99 y 45.99 euros + envío respectivamente. Mínimo histórico.

Kit recortador de barba Remington MB4045 sólo 29.80 euros: este kit de recortador de barba de cuchillas de titanio tiene unas excelentes opiniones en Amazon, y puedes ver que en Carrefour te saldría por 48.67 euros. El precio de Amazon es mínimo histórico.

Ofertas que duran toda la campaña del Amazon Prime Day 2018:

20% de descuento adicional en artículos reacondicionados, más de 20.000 artículos reacondicionados por Amazon de todas las categorías: electrónica, hogar, informática, deportes, bricolaje, juguetes, jardín, etc.

4 meses de Amazon Music Unlimited por sólo 0,99 euros, en lugar de los 39,96 euros que costarían a su precio habitual de 9,99 euros/mes. Tendrás acceso a un repertorio de más de 50.000.000 de canciones, emisoras de radio y un gran número de listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas por músicos expertos.

20% de descuento en productos AmazonBasics, una línea de productos de bajo coste creados por Amazon entre los que podemos encontrar artículos para el coche, la habitación y el baño, viajes, accesorios electrónicos o mochilas entre otros y que generalmente tienen una buena aceptación.

25% de descuento en accesorios para dispositivos Kindle y Fire con el código PD2018, desde fundas protectoras de plástico o cuero, hasta cargadores, lápices capacitivos, fundas infantiles o adaptadores.

20% de descuento en pasta, aceite, vinagre y pestos WickedlyPrime, una pequeña selección de productos gourmet con la que podremos preparar exquisitos platos durante estas fechas.

3 meses de Kindle Unlimited gratis, con acceso a más de 1.000.000 de libros tanto desde tu dispositivo Kindle como desde tu smartphone o tablet con la app de Kindle.

Ahorra hasta un 54% en tablets Fire reacondicionadas certificadas, pudiendo encontrar unidades desde tan sólo 39,99 euros, con garantía oficial limitada de 1 año por parte de Amazon.

A continuación, te dejamos con información relevante del Amazon Prime Day 2018 en España, para que entiendas el funcionamiento y puedas optimizar al máximo tu tiempo y dinero los días lunes 16 y martes 17 de julio.

Nos encontramos a menos de una semana para que el Amazon Prime Day 2018 dé el pistoletazo de salida, pero durante estos días previos, en Amazon ya comienza a apreciarse una actividad propia de un gran acontecimiento como éste, con dos ofertas Prime exclusivas diarias y multitud de artículos rebajados en las llamadas ofertas del Día, es decir, descuentos de duración limitada que suelen permanecer activos hasta las 23:45h o fin de stock.

Teniendo en cuenta que es un evento reservado únicamente para miembros Amazon Prime, en Ideal hemos realizado una pequeña guía en la que te detallamos los puntos más importantes para que no te pierdas en esta avalancha de ofertas que comienza el próximo lunes 16 de julio de 2018 a las 12:00h y estará vigente durante un día y medio.

¿Qué es el Amazon Prime Day 2018?

El Amazon Prime Day es un evento que realiza Amazon en todos los países en los que opera, consistente en un aluvión de ofertas solo imaginable en otro evento de estas características como es el Black Friday, y del que pueden disfrutar únicamente aquellos usuarios que sean clientes Amazon Prime.

¿Qué es un cliente Amazon Prime?

Los clientes Amazon Prime son usuarios que se han adscrito al sistema de suscripción Amazon Prime, una serie de servicios y ventajas que Amazon ofrece a todos los usuarios y que enumeramos a continuación:

-Envío en 1 día gratis, una opción de envío disponible en dos millones de productos.

-Prime Video, un servicio de streaming de vídeo en el que se pueden encontrar multitud de películas, series y programas de televisión.

-Prime Fotos, almacenamiento gratis e ilimitado para todas tus fotos en la nube de Amazon Drive.

-Prime Music, un repositorio musical con más de 2 millones de canciones sin publicidad.

-Prime Reading, cientos de eBooks gratuitos para leer desde cualquier dispositivo.

-Prime Now, si resides en Madrid, Barcelona, Valencia y alrededores, podrás disfrutar de entregas gratis en 2 horas.

-Twitch Prime, podrás navegar por Twitch sin anuncios, créditos de suscripción y más.

-Entrega el día del lanzamiento, para productos comprados en preventa como libros, DVDs o videojuegos.

-Entrega el sábado, por si no puedes recepcionar un pedido durante los días laborales.

-Amazon Familia, gozarás de un 15% de descuento en pañales y otras ofertas exclusivas.

-Amazon Pantry, acceso a multitud de productos de uso diario que recibirás cómodamente en tu casa.

-Acceso prioritario a ofertas, con 30 minutos de antelación sobre un usuario no Prime.

El servicio de suscripción Amazon Prime, que aúna todas estas ventajas y servicios, tiene un coste de 19,95€/año o de 4,99€/mes y puede ser cancelado en cualquier momento ya que no implica permanencia. No obstante, para comprobar la calidad del servicio, cualquier puede probar Amazon Prime gratuitamente durante 1 mes sin ningún tipo de compromiso, un período de prueba que es suficiente también para acceder a las ofertas que se lanzarán el próximo 16 de julio durante el Prime Day 2018.

¿Qué tipo de ofertas hay en el Amazon Prime Day 2018?

El planteamiento del Prime Day es similar al que se ha visto en ocasiones anteriores como el Black Friday, con la salvedad de que, tal y como indicábamos antes, sólo podrán acceder a estos artículos rebajados aquellos usuarios que sean clientes Prime.

Las ofertas que se dividen básicamente en dos tipos:

-Ofertas Permanentes, similares a las Ofertas del Día que podemos encontrar cualquier día de la semana en Amazon, pero en número mucho más elevado, con una mayor duración y con un stock por lo general más amplio.

-Ofertas Flash, este tipo de ofertas disponen de un contador regresivo y se activan aproximadamente cada 5 minutos, con una duración en el tiempo mucho más limitada que las ofertas Permanentes y con un stock sensiblemente más bajo. Una vez que una Oferta Flash se activa, se muestra una barra con un porcentaje de reservas que indica el número de unidades vendidas que finaliza la oferta cuando alcanza el 100%.

Consejos básicos para comprar con éxito durante el Amazon Prime Day 2018

Por si la vorágine de ofertas no hubiese sido elevada durante este evento en sus ediciones anteriores, Amazon ha anunciado que durante el Prime Day 2018 habrá un 50% más de Ofertas especiales que en 2017, una cifra apabullante si tenemos en cuenta que durante el Prime Day 2017 Amazon vendió más de 40.000.000 de productos.

Sin embargo, es posible comprar con relativa calma y éxito si tenemos en cuenta una serie de directrices básicas:

-Sobre las Ofertas Permanentes: estas ofertas se activarán en cuanto comience el Prime Day 2018, por lo que lo primero que hay que hacer es identificarlas y seleccionar únicamente aquellas que nos interesen. Hay que tener en cuenta que pese a que el stock suele ser amplio y su duración temporal es elevada (hablamos de unas 36 horas en este Prime Day 2018), en ninguno de los dos casos hablamos de algo ilimitado, por lo que si hay algo que realmente necesites, lo apropiado es comprarlo en cuanto se tenga la oportunidad, ya que el stock puede acabarse en cualquier momento.

-Sobre las Ofertas Flash: en este tipo de ofertas el stock es reducido y la demanda suele ser alta, particularmente en aquellos artículos que generen más expectación, por lo que es habitual que algunas de estas ofertas apenas tengan unos segundos de duración, por ello es importante tener clara una máxima: en las Ofertas Flash, primero hay que comprar y posteriormente comprobar el precio. Esta premisa, que puede parecer ilógica, cobra todo el sentido si tenemos en cuenta que una vez que hayamos añadido un artículo a nuestra cesta de la compra, disponemos de 15 minutos de gracia para decidir si nos quedamos con él o no, como si de una reserva temporal se tratase, un tiempo suficiente para comprobar si el precio es bueno o no y pensar si realmente nos interesa el artículo. Transcurrido ese tiempo, si no hemos confirmado la compra, el artículo es eliminado automáticamente de nuestra cesta. En base a esto, pueden ocurrir tres cosas:

Primer caso: si llegamos a tiempo a la Oferta Flash y agregamos el artículo a nuestra cesta antes de que el porcentaje alcance el 100%, disponemos de los 15 minutos que indicábamos antes para completar la transacción y habremos conseguido hacernos con la oferta. Es la situación ideal.

Segundo caso: si hemos agregado el artículo en oferta a nuestra cesta cuando el porcentaje de reservas ya se encontraba al 100%, en realidad estaremos en una cola virtual ordenada por riguroso orden de llegada. En este caso todavía tenemos opciones de optar a la oferta si los usuarios que están por delante de nosotros en la cola finalmente no completan la compra en los 15 minutos de tiempo de los que disponen. Debemos tener en cuenta que en este caso debemos mantener abierta la ventana de nuestro navegador ya que, si se presenta la ocasión de comprar el artículo encontrándonos en esta cola, sólo dispondremos de 2 minutos para confirmarlo, tras los cuales y sin que hayamos confirmado nuestra compra, el sistema pasaría automáticamente al siguiente usuario en turno de espera

Tercer caso: no hemos llegado a tiempo y no podemos adquirir el artículo. En este caso hemos llegado tarde a la oferta y no hay nada que hacer, salvo intentar ser más rápidos en la siguiente ocasión.

Debemos tener en cuenta en cuenta que antes de que una Oferta Flash se active, disponemos de un contador regresivo que indica la hora a la que será lanzada o bien el tiempo que resta hasta su activación, por lo que salvo en el caso de aquellas Ofertas Flash que se activan en cuanto comienza el Prime Day 2018, podremos realizar una planificación de las horas a las que salen aquellas Ofertas Flash que más nos interesen.

Otras recomendaciones para afrontar el Prime Day 2018

Aunque hay ciertos factores que solemos dar por hecho y que nos van a permitir comprar con relativa tranquilidad en este evento, es habitual que con la avalancha de ofertas y los nervios de encontrar el/los producto/s que necesitamos, cometamos algún error por otro lado previsible que podemos evitar realizando una serie de comprobaciones básicas, como por ejemplo:

Revisar nuestro usuario y contraseña de Amazon, especialmente si los hemos cambiado hace relativamente poco o si vamos a comprar desde un equipo que no sea el habitual.

Revisar la vigencia de nuestra suscripción Prime, para descartar que caduque justo antes o durante la celebración del Prime Day.

Revisar los medios de pago, asegurándonos por un lado de que tenemos asociadas las tarjetas con las que deseemos realizar las compras y por otro de que esas tarjetas no están caducadas ni lo hacen durante estas fechas. También es importante definir una forma de pago por defecto para que no tengamos que estar seleccionando una diferente cada vez que realicemos una compra.

Revisar las direcciones de envío, especialmente si hemos cambiado de domicilio recientemente, nos encontramos en una ubicación diferente a la habitual o hemos agregado una dirección que no es nuestra a la cuenta (por ejemplo para hacer un regalo), para evitar que nos envíen el artículo a donde no deberían. Es importante revisar también que el campo DNI/NIF esté debidamente cubierto.

Revisar el estado de la conexión, particularmente si vamos a comprar desde un dispositivo inalámbrico. Debemos asegurarnos de que tenemos suficiente cobertura y que la velocidad de la red es buena, ya que ésta puede marcar una diferencia importante en el caso de las Ofertas Flash más demandadas.

Revisar la carga de la batería, cuando nos vayamos a conectar desde dispositivos móviles como smartphones, tablets o portátiles, ya que hablamos de 36 horas de ofertas continuadas y podríamos perdernos las más interesantes si la carga se agota antes.

Más información sobre el Amazon Prime Day 2018 en España en nuestra página de Descuentos Ideal.