6 alimentos prohibidos si quieres aumentar tu masa muscular

Para lograr el crecimiento de tus músculos no sólo deberás consumir mayor cantidad de proteínas, sino también eliminar estos alimentos de tu dieta FRAN JUSTICIA Miércoles, 29 agosto 2018, 11:48

Queda menos de un mes para que nos despidamos del verano, por lo que a estas alturas son pocos los que todavía no han disfrutado de sus vacaciones. Por el contrario, son muchos los que ya han vuelto a la rutina, lo que incluye retomar el gimnasio, las tareas de casa, el trabajo... En fin, todo esto que hacemos durante el resto del año.

Quizá este verano has quedado fascinado por el cuerpazo que muchos y muchas han lucido en la playa y te has propuesto conseguir un cuerpo de diez de cara al próximo verano, y por ello, has llegado hasta aquí. Sí, tienes el objetivo claro, aumentar tu masa muscular, pero, lejos de lo que te hayan podido decir, con lo que me refiero a que sólo tienes que hacer ejercicio y tomar proteínas, como los suplementos nutricionales que puedes adquirir con el código descuento MyProtein de Descuentos Ideal, antes que nada debes eliminar de tu vida estos 6 alimentos totalmente prohibidos de cara a conseguir tal meta. ¡Toma nota!

1. Frutos secos salados y fritos, puesto que contienen gran cantidad de calorías y, además, son muy adictivos, lo que te llevará a comerte una bolsa entera sin apenas darte cuenta.

2. Azúcar blanco y harina refinada, la cual puedes encontrar en dulces, bollos, pan, galletas, pasta, arroz blanco, salsas, embutidos y comida procesada. Las razones sobran, grasa, grasa y más grasa.

3. Helados, claro, siempre y cuando contengan azúcar, puesto que puedes preparar tú mismo helados sin azúcar y con proteína, los cuales podrás comer sin problema.

4. Zumos de frutas, puesto que no tienen las mismas propiedades que la fruta fresca.

5. Fritos, ya que son alimentos ricos en calorías y abudantes en grasas.

6. Embutidos, así que olvídate del salchichón, el chorizo o la mortadela, ya que no son nada recomendables si quieres conseguir un cuerpo definido y grande.