5 alimentos que deberías prohibir en tus cenas

El verano se acaba y, por ende, toca volver a la rutina, lo que incluye retomar tus días de entrenamiento en el gimnasio. Puede ser que este verano hayas ignorado día tras día la dieta y ahora notas que tienes unos algunos kilos de más.

Básicamente, si quieres volver a reducir tu nivel de grasa, sólo tienes que volver a hacer dieta, tomar alguna suplementación nutritiva orientada a tal fin y, sobre todo, dejar de comer estos 5 de alimentos en tus cenas. ¿Lo harás?

1. Embutidos

Sí, ¿quién no ha cenado un par de lonchas de jamón de york o de pavo? Aunque no lo creas, los embutidos contienen una gran cantidad de sal y grasas, por lo que son un claro 'no' para tus cenas.

2. Pizza

A nosotros también nos duele, pero la pizza no es la mejor aliada para una cena 'healthy', y es que tiene un alto contenido en hidratos de carbono, los cuales por supuesto no quemarás durante la noche. Además, es rica en grasas y aceites, por lo que si la comes en exceso, te engordará.

3. Pasta

En la cena hay que evitar ante todo los hidratos, por lo que una ensalada de pasta o unos espaguetis blancos tampoco son una buena alternativa, ya que por pequeños que sean, estos platos nos aportarán entre 400 y 500 calorías. Calorías que al no ser quemadas durante la noche se convierten en grasa.

4. Fruta

Son muchas las personas que caen en el error de cenar fruta, creyendo que así van a engordar menos. Sin embargo, las frutas son ricas en azúcares, los cuales se convertirán en grasa.

5. Carnes rojas

La ternera y el cerdo son dos carnes que debes prohibir en tus cenas, ya que aportan una gran cantidad de calorías al organismo. En su lugar, ingiere carnes blancas como el pollo o el pavo o pescados como la merluza.